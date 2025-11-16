OKB: Situata humanitare në Bregun Perëndimor vazhdon të përkeqësohet

Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) ka publikuar raportin e saj të fundit mbi gjendjen në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke theksuar një përkeqësim të vazhdueshëm të situatës humanitare.
Sipas raportit, më shumë se 1,500 palestinezë janë zhvendosur këtë vit si pasojë e prishjeve të banesave për mungesë lejesh ndërtimi, të cilat janë pothuajse të pamundura për t’u siguruar. Rreth 1,000 prej tyre janë në Zonën C, ndërsa 500 në Jeruzalemin Lindor të pushtuar.
Pamjet satelitore tregojnë se rreth 1,460 struktura janë shkatërruar ose dëmtuar në kampet e refugjatëve Jenin, Nur Shams dhe Tulkarem. Nga 1 tetori, OCHA ka dokumentuar 167 sulme të kolonëve izraelitë të lidhura me sezonin e vjeljes së ullinjve, duke prekur 87 komunitete palestineze.
Midis 4 dhe 10 nëntorit, forcat izraelite vranë katër palestinezë, përfshirë tre fëmijë, në Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemin Lindor. Që nga janari, 45 fëmijë palestinezë janë vrarë nga forcat izraelite, duke përbërë rreth 23 për qind të të gjitha viktimave palestineze në territor.
OCHA thekson se operacionet ushtarake izraelite në Jenin, Nur Shams dhe Tulkarem kanë shkaktuar krizën më të gjatë dhe më të madhe të zhvendosjeve në Bregun Perëndimor që nga viti 1967. Sipas të dhënave të UNRWA-s, deri në shtator, të paktën 31,919 refugjatë palestinezë janë zhvendosur nga këto zona. /mesazhi