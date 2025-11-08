OpenAI përballet me 7 padi që lidhin ChatGPT-në me vetëvrasje dhe dëmtim mendor

OpenAI po përballet me shtatë padi në gjykatat shtetërore të Kalifornisë duke pretenduar se chatbot-i i saj i inteligjencës artificiale, ChatGPT, kontribuoi në vetëvrasje dhe raste të shqetësimit të rëndë psikologjik, transmeton Anadolu.
Paditë, të paraqitura të enjten në emër të gjashtë të rriturve dhe një adoleshenti nga Qendra Ligjore e Viktimave të Medias Sociale dhe Projekti Ligjor i Drejtësisë Teknologjike, akuzojnë OpenAi-në për vdekje të padrejtë, ndihmë në vetëvrasje, vrasje nga pakujdesia dhe neglizhencë
Paditësit pretendojnë se kompania publikoi modelin e saj GPT-4o pavarësisht paralajmërimeve të brendshme se është “manipulues në aspektin psikologjik” dhe “servil në mënyrë të rrezikshme”.
Paditë thanë se katër nga viktimat vdiqën nga vetëvrasja, përfshirë 17-vjeçaren Amaurie Lacey. Padia pretendon se ChatGPT shkaktoi “varësi dhe depresion” dhe në fund të fundit ofroi udhëzime të hollësishme mbi metodat e vetëvrasjes.
OpenAI i përshkroi rastet si “jashtëzakonisht zemërthyese” dhe tha se kompania po shqyrton paditë për t’i kuptuar më mirë pretendimet.
Një rast tjetër përfshin 48-vjeçarin Alan Brooks nga Ontario, Kanada, i cili dyshohet se përjetoi iluzione pasi ChatGPT “manipuloi emocionet e tij dhe shfrytëzoi dobësitë e tij”. Avokatët e tij argumentojnë se Brooks, i cili nuk kishte histori të mëparshme të shëndetit mendor, si rezultat pësoi “dëmtim shkatërrues financiar, reputacional dhe emocional”.
Avokatët kanë thënë se rastet nxjerrin në pah shqetësime më të gjera në lidhje me rreziqet psikologjike të inteligjencës artificiale biseduese.
“Këto raste tragjike tregojnë njerëz të vërtetë, jeta e të cilëve u përmbys ose u humb kur përdorën teknologji të projektuar për t’i mbajtur të angazhuar në vend që t’i mbante të sigurt”, tha Daniel Weiss, drejtor i avokimit në ‘Common Sense Media’.