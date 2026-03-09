Operacionet amerikane kundër Iranit kushtojnë mbi 10 miliardë dollarë në vetëm 10 ditë

Fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka kushtuar rreth 10,35 miliardë dollarë në vetëm 10 ditë, me një mesatare prej më shumë se 1 miliard dollarësh në ditë.
Shifra përfaqëson afërsisht 1,23 për qind të të gjithë buxhetit të mbrojtjes së SHBA-së për vitin 2026, sipas vlerësimeve dhe të dhënave të përpiluara nga Anadolu.
Forcat amerikane shpenzuan rreth 779 milionë dollarë vetëm në 24 orët e para të fillimit të operacionit.
Ndërsa fushata është zgjeruar, shpenzimet operative janë rritur në miliarda, bazuar në orët e fluturimit të vlerësuara, kostot e mirëmbajtjes dhe shpenzimet e municioneve të nxjerra nga kërkesat buxhetore të Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-së për vitet 2025 dhe 2026.
Të dhënat nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) tregojnë se 100 orët e para të operacioneve kushtuan rreth 3,3 miliardë dollarë. Kur shkallëzohen në një periudhë 10-ditore, ky vlerësim rritet në gati 8 miliardë dollarë.
– Humbjet e aseteve të SHBA-së
Përveç shpenzimeve operacionale, Irani ka dëmtuar ose shkatërruar gjithashtu pajisje ushtarake amerikane me vlerë rreth 2,55 miliardë dollarë, sipas vlerësimeve të Anadolu.
Humbja më e madhe e vetme duket të jetë një sistem radari amerikan për paralajmërim të hershëm AN/FPS-132 në Bazën Ajrore Al-Udeid në Katar, me vlerë 1,1 miliardë dollarë, i cili u godit nga një raketë iraniane kur filluan sulmet hakmarrëse më 28 shkurt. Autoritetet e Katarit konfirmuan se radari u godit dhe u dëmtua.
Gjatë sulmit të tij fillestar hakmarrës, Irani goditi gjithashtu selinë e Flotës së Pestë të Marinës Amerikane në Manama, Bahrein, duke shkatërruar dy terminale komunikimi satelitor dhe disa ndërtesa të mëdha.
Raportet e inteligjencës me burim të hapur kanë identifikuar terminalet e komunikimit të synuara si AN/GSC-52B, me një kosto të vlerësuar prej 20 milionë dollarësh, duke përfshirë kostot e vendosjes dhe instalimit.
Përveç terminaleve të humbura në Bahrein, imazhet satelitore të analizuara nga The New York Times të Kampit Arifjan në Kuvajt treguan gjithashtu tre radomole të shkatërruara, duke shtuar afërsisht 30 milionë dollarë dëme shtesë.
Në ditën e dytë të sulmeve, tre avionë luftarakë F-15E Strike Eagle u humbën në një incident zjarri miqësor që përfshinte mbrojtjen ajrore të Kuvajtit. Ndërsa të gjashtë anëtarët e ekuipazhit mbijetuan, avionët u shkatërruan, me kostot e zëvendësimit të vlerësuara në 282 milionë dollarë.
Ndërkohë, të paktën dy komponentë radarësh AN/TPY-2 që i përkisnin sistemit të mbrojtjes nga raketat THAAD duket se janë shkatërruar në sulme të ndara në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordani, me secilin sistem të vlerësuar në afërsisht 500 milionë dollarë.
– Kostoja e ofensivës
Zyrtarët e Pentagonit i thanë Kongresit se vetëm java e parë e operacioneve kushtoi rreth 6 miliardë dollarë, duke përfshirë afërsisht 4 miliardë dollarë të shpenzuar për municione dhe interceptorë të avancuar raketash.
Kjo do ta vendoste koston mesatare ditore operative në rreth 857 milionë dollarë, duke e çuar totalin 10-ditor në afërsisht 8,57 miliardë dollarë.
Megjithatë, shifra e Pentagonit nuk tregon përfshirjen e humbjeve të aseteve.
CSIS vlerëson se do të kushtojë 3,1 miliardë dollarë për të rimbushur municionet e përdorura gjatë 100 orëve të para të fushatës në një bazë të ngjashme, me kostot e rimbushura që rriten me rreth 758 milionë dollarë në ditë.
Ndërkohë, forcat detare amerikane të vendosura në rajon – duke përfshirë transportuesit e avionëve USS Abraham Lincoln dhe USS Gerald R. Ford dhe shkatërruesit e tyre shoqërues dhe anijet luftarake bregdetare – vlerësohet se kushtojnë afërsisht 15 milionë dollarë në ditë për t’u operuar.