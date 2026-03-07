Operacioni amerikan ‘Epic Fury’ djeg rreth 5.82 miliardë dollarë në vetëm 100 orë

100 orët e para të operacionit ‘Epic Fury’, sipas të dhënave të përpiluara nga Anadolu, u kanë kushtuar forcave të SHBA-së të paktën rreth 5.82 miliardë dollarë ose rreth 0,69 për qind të gjithë buxhetit të mbrojtjes së SHBA-së për vitin 2026.
Sipas vlerësimeve të Anadolu, SHBA shpenzoi 779 milionë dollarë në 24 orët e para të operacionit. Ndërsa operacionet kanë vazhduar, kostoja totale operacionale e ofensivës amerikane ka arritur rreth 3.3 miliardë dollarë, ndërsa shifrat nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) tregojnë një total të ngjashëm.
Përveç kostove operacionale, SHBA ka humbur gjithashtu asete të rëndësishme ushtarake në sulmet hakmarrëse të Iranit. Sipas vlerësimeve, SHBA-ja tashmë ka humbur rreth 2.52 miliardë dollarë.
Humbjet e aseteve amerikane
Kontributi kryesor në humbje është një sistem radari paralajmërues i hershëm AN/FPS-132 i SHBA-së në bazën ajrore Al-Udeid në Katar, me vlerë 1.1 miliardë dollarë, i cili u godit nga një raketë iraniane të shtunën. Katari konfirmoi se radari u godit dhe u dëmtua.
Të dielën, tre avionë F-15E Strike Eagle u humbën në një incident zjarri miqësor që përfshinte mbrojtjen ajrore të Kuvajtit. Derisa të gjashtë anëtarët e ekuipazhit mbijetuan, avionët u shkatërruan, me një kosto të vlerësuar zëvendësimi prej 282 milionë dollarësh.
Zyrtarë amerikanë që folën për CBS News thanë se tre dronë MQ-9 Reaper për vëzhgim dhe sulm të Forcave Ajrore të SHBA-së janë rrëzuar deri më tani, me një kosto të vlerësuar prej 90 milionë dollarësh.
Gjatë sulmit fillestar të së shtunës, Irani goditi selinë e Flotës së Pestë të Marinës së SHBA-së në Manama, Bahrein, duke shkatërruar dy terminale komunikimi satelitor dhe disa ndërtesa të mëdha.
Raportet e inteligjencës me burim të hapur identifikuan terminalet SATCOM të goditura si AN/GSC-52B, me një kosto të vlerësuar prej 20 milionë dollarësh, duke përfshirë kostot e vendosjes dhe instalimit.
Përveç terminaleve SATCOM të humbura në Bahrein, imazhet satelitore të analizuara nga New York Times të Camp Arifjan në Kuvajt tregojnë se tre radome të tjera janë shkatërruar, duke shtuar rreth 30 milionë dollarë në kosto.
Që nga raportimet fillestare për shkatërrimin e një komponenti radari AN/TPY-2 të sistemit THAAD kundër raketave balistike, i vendosur në Qytetin Industrial Al-Ruwais Industrial City në Emiratet e Bashkuara Arabe, duket se të paktën një sistem tjetër AN/TPY-2 në bazën ajrore Muwaffaq Salti në Jordani është shkatërruar. Komponentët e dëmtuar të radarit vlerësohen rreth 500 milionë dollarë secili.
Ka gjithashtu raportime se një sistem tjetër është goditur në Emiratet e Bashkuara Arabe, por nuk ka konfirmim zyrtar apo imazhe satelitore që ta mbështesin këtë pretendim.
Në total, Irani ka dëmtuar rreth 2.52 miliardë dollarë asete ushtarake amerikane në rajon.
Kostot e ofensivës amerikane
Sipas analizës së CSIS-it, vlerësimi fillestar i Anadolu prej 779 milionë dollarësh duket se përfaqëson shpenzimin ditor të forcave amerikane.
CSIS vlerëson se do të kushtojë 3.1 miliardë dollarë për të rimbushur inventarin e municioneve të SHBA-së në të njëjtin nivel për 100 orët e para, me kostot që rriten me 758.1 milionë dollarë në ditë.
Teksa USS Abraham Lincoln dhe USS Gerald R. Ford mbeten në rajon me kontingjentin e tyre të destrojerëve dhe anijeve luftarake bregdetare, ato vazhdojnë të shpenzojnë rreth 15 milionë dollarë në ditë.
Sistemet mbrojtëse amerikane u përdorën gjithashtu gjerësisht për të kapur sulmet iraniane. Sipas vlerësimeve të Institutit Payne, SHBA-ja ka qëlluar afërsisht 180 raketa interceptuese detare SM-2/SM-3/SM-6, 90 raketa Patriot PAC-2/PAC-3 dhe 40 raketa interceptuese THAAD.