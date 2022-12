Orban akuzon BE-në për ‘hungarofobi’

Kryeministri hungarez, Viktor Orban, ka akuzuar Brukselin për “hungarofobi”, duke thënë se paragjykimet – në vend të shqetësimeve lidhur me korrupsionin – kanë vonuar marrëveshjen e fundit me BE-në lidhur me fondet e ngrira për Budapestin.

Komisioni Evropian kishte rekomanduar ngrirjen e fondeve në vlerë prej 13 miliardë eurosh, të dedikuara për Hungarinë, teksa kërkonte nga ky shtet të shtynte përpara reformat kundër korrupsionit.

Por, gjatë këtij muaji u arrit një kompromis, pasi BE-ja u pajtua të zvogëlonte shumën e fondeve të bllokuara për Budapestin, në këmbim të mbështetjes së Hungarisë për ndihmën financiare për Ukrainën dhe për taksën minimale globale.

“Ne ishim në gjendje të pajtoheshim me BE-në, ku ne treguam një performancë të shkëlqyer teksa luftuam kundër hungarofobisë në botën që dominohet nga liberalizmi”, tha Orban gjatë konferencës vjetore për media.

Kryeministri nacionalist i Hungarisë po ashtu tha se procesi i sundimit të ligjit në BE “është një gozhdë në arkivolin e bllokut”.

Më herët gjatë këtij muaji, Parlamenti Evropian u përfshi nga një skandal i korrupsionit, ku njëra prej nënpresidentëve u akuzua për përfshirje në një rast ryshfeti nga Katari, shteti nikoqir i Kupës së Botës në futboll.

Orban tha se reputacioni i PE-së – institucion që në shtator tha se Hungaria më nuk është “demokraci e plotë – tashmë është “joekzistent” në shtetin e tij. /rel