Organizata e Bashkëpunimit Islam dënon sulmet e Huthive ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës

Organizata e Bashkëpunimit Islam (OBI) ka dënuar sulmet e kryera nga grupi Huthi ndaj qytetit të shenjtë të Mekës dhe rajonit të Medinës në Arabinë Saudite.
Në një deklaratë, Sekretariati i Përgjithshëm i OBI-së tha se sulmet synonin të terrorizonin civilët, të shkelnin shenjtërinë e vendeve të shenjta dhe xhamive dhe të provokonin ndjenjat e myslimanëve në mbarë botën.
OBI tha se sulmet ndaj vendeve të shenjta, xhamive dhe objekteve civile përbëjnë terrorizëm dhe janë në kundërshtim me vlerat islame, normat dhe ligjet ndërkombëtare.
Organizata deklaroi solidaritet të plotë me Arabinë Saudite dhe mbështetje për masat e marra nga mbretëria për mbrojtjen e vendeve të shenjta, civilëve, sigurisë dhe sovranitetit të saj. /mesazhi