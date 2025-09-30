Pakistan, 10 të vdekur nga një shpërthim në provincën jugperëndimore Balochistan

Të paktën 10 persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën sot pasi një shpërthim tronditi kryeqytetin e provincës jugperëndimore të Pakistanit, Balochistan, tha policia, raporton Anadolu.
Shpërthimi ndodhi në zonën e ngarkuar “Pishin Stop” pranë selisë së Xhandarmërisë Kufitare në Quetta.
“Deri më tani, 10 trupa dhe 19 të plagosur kanë mbërritur në spital”, u tha gazetarëve Arbab Kamran, drejtor i Qendrës së Traumës në Spitalin Civil.
Një zyrtar i policisë konfirmoi gjithashtu numrin e të vdekurve për Anadolu në telefon, pa zbuluar natyrën e shpërthimit.
Pas sulmit, forcat e sigurisë rrethuan zonën dhe nisën një operacion kërkimi për të gjetur përgjegjësit e shpërthimit.
Asnjë grup nuk e ka marrë deri më tani përgjegjësinë për shpërthimin. Kryeministri i Balochistanit, Mir Sarfraz Bugti, e dënoi incidentin, duke e quajtur “sulm terrorist”.
Provinca e pasur me minerale ka qenë prej kohësh një vatër dhune, ku forcat e sigurisë janë përballur me kryengritje me intensitet të ulët.