Pakistan, numri i të vdekurve nga shirat dhe përmbytjet e shpejta rritet në 110

Numri i të vdekurve nga shirat, përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës në të gjithë Pakistanin është rritur në 110 gjatë sezonit të musonit në vazhdim, tha të martën Autoriteti Kombëtar i Menaxhimit të Fatkeqësive të vendit (NDMA), transmeton Anadolu.
NDMA, në një konferencë për kryeministrin Shehbaz Sharif në kryeqytetin Islamabad, tha se rreth 360 njerëz janë plagosur në incidentet e shkaktuara nga shiu në të gjithë vendin që nga 26 qershori, ndërsa rreth 800 shtëpi janë dëmtuar.
Shumica e vdekjeve u raportuan në provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa, e ndjekur nga provinca verilindore Punjab.
NDMA paralajmëroi se disa pjesë të vendit mund të përballen me përmbytje të shpejta dhe përmbytje të shpërthimit të liqeneve akullnajore gjatë muajit të ardhshëm për shkak të shkrirjes së shpejtë të akullnajave në zonat veriore.
Shehbaz Sharif urdhëroi autoritetet të përdorin “të gjitha burimet e disponueshme”, duke përfshirë sistemet e paralajmërimit të hershëm, për të zbutur ndikimin e shirave dhe përmbytjeve.
Pakistani përjeton shira të dendur musonesh çdo vit, zakonisht nga fundi i qershorit deri në shtator, duke shkaktuar shpesh përmbytje të përhapura dhe dëmtime të mëdha në pronë.
Autoritetet e motit kanë parashikuar një tjetër periudhë të shiut të dendur në veri dhe jug të Pakistanit në dy ditët e ardhshme.