Pakistani dënon deklaratat e Netanjahut për “Izraelin e Madh”

Pakistani u bashkua me vendet që kritikuan kryeministrin izraelit Benjamin Netanjahu për vizionin e tij për një “Izrael të Madh”, që parashikon zaptimin e territoreve jashtë kufijve aktualë.
Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se dënon dhe refuzon fuqimisht këto deklarata, duke bërë thirrje që komuniteti ndërkombëtar t’i refuzojë ato si shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, Kartës së OKB-së dhe rezolutave përkatëse të Kombeve të Bashkuara.
Sipas Pakistanit, deklaratat reflektojnë qëllimin e Izraelit për të konsoliduar pushtimin e paligjshëm dhe për të injoruar përpjekjet ndërkombëtare për paqe dhe stabilitet rajonal. /mesazhi