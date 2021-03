Pakistani fillon vaksinimin COVID për të moshuarit

Pakistani ka filluar vaksinimin e qytetarëve mbi moshën 60 vjeç kundër koronavirusit, thonë zyrtarët, duke filluar kështu fazën e dytë të një fushate në të gjithë vendin.

Qytetarët e moshuar në të gjithë vendin filluan të marrin dozën e parë të vaksinës në qendrat e vaksinimit të të rriturve të Mërkurën, pasi ministri i shëndetësisë i vendit njoftoi fillimin e fazës së re të fushatës më parë këtë javë. Më shumë se 300,000 njerëz të moshës mbi 60 vjeç janë regjistruar për të marrë vaksinën, tha Ministri i Shëndetësisë Dr Faisal Sultan për Al Jazeera. Të moshuarit janë udhëzuar të regjistrohen vetë duke përdorur numrat e Kartës së Identitetit të lëshuar nga qeveria përmes SMS.

Aktualisht, vendi ka vaksinuar rreth 200,000 punonjës të kujdesit shëndetësor, duke e vendosur atë afër fundit në listën e vendeve që kanë filluar vaksinimet, me 0,09 doza për 100 qytetarë. Pakistani pritet të marrë 14.6 milion doza të vaksinës Oxford-AstraZeneca përmes iniciativës COVAX, me dërgesën e parë që do të mbërrijë këtë muaj. /Mesazhi.com