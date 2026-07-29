Pakistani refuzon pretendimin se do të sigurojë tranzit për dërgesat e raketave kineze në Iran

Pakistani të mërkurën “kategorikisht” hodhi poshtë një raport që do të siguronte tranzit për dërgimin e deri në 400 sistemeve raketore të mbrojtjes ajrore të prodhuara kineze në Iran.
“Të gjitha spekulimet e tilla janë të pabaza dhe të pavërteta,” tha për Anadolu krahu i mediave ushtarake të Pakistanit, Marrëdhëniet Publike Ndër-Shërbimeve (ISPR).
“Spekulime të tilla refuzohen kategorikisht,” shtoi ai.
Më herët të mërkurën, Reuters raportoi se Irani pritej të merrte dërgesën e parë të sistemeve të mbrojtjes ajrore brenda javësh, ndërsa kërkon të rindërtojë mbrojtjen e tij në mes të luftës së tij me SHBA-në.
Sipas një plani të rënë dakord nga palët, dërgesat fillestare do të fluturonin nga Urumqi në Kinën perëndimore dhe do të kalonin tranzit përmes Pakistanit përpara se të arrinin në Iran, thuhet në raport, duke cituar burime të paidentifikuara.
Burimet nuk sqaruan nëse dërgesa do të kalonte përmes Pakistanit me rrugë ajrore apo rrugë.