Pakti i mbrojtjes Turqi-Pakistan-Arabia Saudite synon të rrisë aftësitë e përbashkëta ushtarake

Pakti i mbrojtjes Turqi-Pakistan-Arabinë Saudite synon të rrisë aftësitë e përbashkëta ushtarake dhe nuk identifikon asnjë vend si armik apo kundërshtar të përbashkët, tha Ministria e Mbrojtjes turke, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën javore për media të ministrisë, zëdhënësi kundëradmirali Zeki Akturk tha se Forcat e Armatosura Turke, të cilat shërbejnë me sukses në rajone të shumta si pjesë e bashkëpunimit dypalësh, nismave rajonale dhe misioneve shumëkombëshe, vazhdojnë të luajnë një rol udhëheqës në promovimin e paqes rajonale dhe globale.
Akturk, duke folur për Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës të nënshkruar më 7 gusht, tha se marrëveshja synon të vendosë marrëdhëniet ekzistuese miqësore dhe vëllazërore midis tre vendeve në një bazë më të institucionalizuar dhe të qëndrueshme në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë.
Ai tha se objektivat kryesore të marrëveshjes janë të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin rajonal, të përmirësojë bashkëpunimin ushtarak midis tre vendeve dhe të forcojë aftësinë e tyre për të vepruar së bashku në kriza të mundshme.
“Marrëveshja në fjalë ka natyrë mbrojtëse dhe nuk identifikon asnjë vend si armik apo kundërshtar të përbashkët”, tha ai.
Zëdhënësi tha se bashkëpunimi ushtarak është planifikuar të zhvillohet gradualisht sipas marrëveshjes.
“Në këtë kontekst, qëllimi është që të fillojmë me ushtrime komanduese dhe në terren dhe, në fazat e mëvonshme, të kryejmë stërvitje të përbashkëta që përfshijnë sistemet tokësore, detare, ajrore, të mbrojtjes ajrore dhe pa pilot”, tha ai.
Akturk tha se ushtrimet synojnë të identifikojnë nevojat dhe mangësitë përpara krizave të mundshme, të përfshijnë mësimet e nxjerra në proceset e doktrinës, trajnimit dhe planifikimit dhe të përmirësojnë vazhdimisht aftësitë e përbashkëta operacionale.
Duke vënë në dukje se bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes është një element i rëndësishëm i marrëveshjes, zëdhënësi tha: “Në këtë kontekst, qëllimi nuk është vetëm prokurimi i produkteve dhe sistemeve, por edhe sigurimi i zhvillimit dhe prodhimit të përbashkët, bashkëpunimi teknologjik dhe mirëmbajtja e qëndrueshme dhe mbështetja logjistike”.
– “Izraeli vazhdon sulmet, thellon krizën humanitare në Gaza”
Lidhur me zhvillimet në Lindjen e Mesme, Akturk tha se paqja dhe stabiliteti i qëndrueshëm në rajon do të ishte i mundur nëse Izraeli i jep fund pushtimit dhe sulmeve në Gaza dhe Liban.
Ai tha se Izraeli vazhdon sulmet që kanë thelluar krizën humanitare në Gaza, siç pasqyrohet edhe në raportet e OKB-së.
“Refuzimi i planit 15-pikësh të Gazës nga Izraeli ka qenë një tjetër tregues se ai po ndjek një politikë të ekspansionizmit rajonal. Nga ana tjetër, pavarësisht marrëveshjes kuadër që u nënshkrua, Izraeli në mënyrë të ngjashme vazhdon sulmet dhe aktivitetet ushtarake në Libanin jugor”, tha Akturk.