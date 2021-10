Palestina dënon vendimin për lejimin e hebrenjve të adhurojnë “në heshtje” në Al-Aksa

Palestina ka dënuar vendimin e një gjykate izraelite për të lejuar hebrenjtë të adhurojnë “në heshtje” në xhaminë Al-Aksa në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit të pushtuar Lindor.

Ministria e Jashtme Palestineze tha në një deklaratë se vendimi është një armiqësi e qartë ndaj Kompleksit Al-Aksa, ndërsa paraqet një shpallje të vërtetë të luftës kundër popullit palestinez, umetit arab dhe islam.

Duke theksuar se vendimi është një thirrje e qartë për luftë fetare në rajon, deklarata kujtoi se ky vendim gjithashtu është një përpjekje për të filluar ndarjen e Kompleksit Al-Aksa në hapësirë.

Në deklaratë gjithashtu theksohet se vendimi është një sulm ndaj statusit historik dhe ligjor të Kompleksit.

Ministria e Punëve të Jashtme do të vazhdojë përpjekjet e saj politike dhe diplomatike në të gjitha nivelet, përfshirë Kombet e Bashkuara (OKB), Këshillin e Sigurimit, Organizatën për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara (UNESCO), dhe do të koordinojë me Jordaninë, Ligën Arabe dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OBI).

Ministria gjithashtu i bëri thirrje botës arabe dhe islame që të marrin këtë vendim dhe rreziqet për Kompleksin Al-Aksa me seriozitetin më të madh.

Adnan Gays, prefekti i Jerusalemit, i cili është pjesë e autoritetit palestinez, gjithashtu i bëri thirrje Izraelit të respektojë statusin historik dhe ligjor të Kompleksit Al-Aksa, një vend që shtrihet mbi një sipërfaqe 144 hektarësh dhe që është i shenjtë për myslimanët.

Zëdhënësi i Hamasit Hazim Kasim në një deklaratë me shkrim tha se vendimi ishte “një sulm publik mbi Kompleksin dhe një hap drejt ndarjes kohore dhe hapësinore të Al-Aksas”.

Duke vënë në dukje se vendimi shkel qartë të gjitha ligjet dhe normat humanitare, Kasim tha se ky është një konfirmim se gjyqësori izraelit mori pjesë në sulmet kundër popullit palestinez dhe shtrembërimet e fakteve.

Kasim tha se “vendime të tilla nuk mund të ndryshojnë realitetin e historisë dhe nuk do të jetë në gjendje të eliminojë identitetin arabo-palestinez të qytetit të shenjtë të Jerusalemit”.

Ndërkaq “Xhihadi Islamik” tha në një deklaratë se vendimi është i pavlefshëm dhe se përbën një sulm ndaj shenjtërisë së Aksas dhe të drejtave të myslimanëve.

Duke vënë në dukje se vendimi i Izraelit do të hapë rrugën për sulme të mëtejshme në Al-Aksa, kjo organizatë paralajmëroi Tel-Avivin për pasojat e sulmeve të mundshme.

Deklarata tha gjithashtu se populli palestinez do të luftojë me gjithë forcën dhe këmbëngulje çdo përpjekje për të dëmtuar Kompleksin.

Gazeta “Arutz Sheva”, e njohur për afërsinë me kolonët hebrenj, raportoi dje se Gjykata e Magjistraturës e Izraelit në Jerusalem kishte vendosur se “adhurimi i heshtur” i hebrenjve në Kompleksin Al-Aksa nuk do të konsiderohet krim dhe tha se kjo është një e “parë”. /trt