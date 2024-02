Palestinë: Disa nga zhvillimet kryesore të fundit

Një sondazh i publikuar nga firma progresive e të dhënave Data for Progress ka gjetur se 67 për qind e votuesve amerikanë mbështesin një armëpushim të përhershëm në Gaza, duke përfshirë 77 për qind të votuesve të Partisë Demokratike. Administrata Biden ka refuzuar vazhdimisht thirrjet për një armëpushim të përhershëm.

Shefi i Çështjeve Humanitare të OKB-së, Ramesh Rajasingham, ka thënë se 576,000 njerëz në Gaza, ose rreth një e katërta e popullsisë, janë në prag të urisë.

Amani Sarhana, një zëdhënës i Shoqatës së të Burgosurve Palestinez, thotë se numri i palestinezëve të burgosur nga Izraeli është rritur nga 5,250 në më shumë se 9,000 që nga 7 tetori – dhe kjo përjashton njerëzit e ndaluar në Gaza.

Ministri izraelit i Ekonomisë Nir Barkat thotë se tregtia e Izraelit me vendet arabe mbetet “e qëndrueshme” dhe nuk ka ndryshuar pavarësisht rritjes së zemërimit publik ndaj luftës së Izraelit në Gaza në të gjithë Lindjen e Mesme.

Gazetari dhe regjisori izraelit Yuval Abraham thotë se po përballet me kërcënime me vdekje pasi mbajti një fjalim në një festival filmi në Berlin duke bërë thirrje për një armëpushim në Gaza dhe për t’i dhënë fund aparteidit izraelit mbi palestinezët, të cilin mediat izraelite dhe politikanët gjermanë e quajtën antisemitike.

Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallant thotë se Izraeli do të vazhdojë të sulmojë pozicionet e Hezbollahut edhe nëse arrihet një armëpushim në Gaza, por Miller i Departamentit të Shtetit thotë se Uashingtoni po punon për të zgjidhur krizën Liban-Izrael në mënyrë diplomatike.

Përdoruesit e mediave sociale kanë akuzuar Kanadanë për “gjenocid kulturor dhe etnik” pasi një TikToker tha se gjyshes së saj palestineze i ishte thënë se pasaporta e saj e re nuk do të përfshinte vendin e saj të lindjes.

Krahu i armatosur i Xhihadit Islamik Palestinez thotë se ka lëshuar raketa nga Rripi i Gazës në drejtim të qytetit izraelit Ashkelon “në përgjigje të krimeve të armikut sionist kundër popullit tonë”.

Kryeministri izraelit ka thënë se ai ka “udhëhequr një fushatë diplomatike” për të siguruar mbështetje të fortë për Izraelin. Në një deklaratë të paraqitur si përgjigje ndaj Bidenit, Netanyahu citoi një sondazh të fundit që tregon se 82 përqind e të anketuarve amerikanë favorizojnë Izraelin në vend të Hamasit.

Matthew Miller, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SHBA-së, thotë se SHBA po punon për një zgjidhje të qëndrueshme për luftën në Gaza dhe konfliktin izraelito-palestinez më gjerësisht.

Herzi Halevi ka thënë se Hezbollahu duhet të paguajë një “çmim shumë të rëndë” për fillimin e sulmeve të kufizuara ndaj Izraelit pas 7 tetorit.

Departamenti i Shtetit ka mbështetur vlerësimin e Biden se një marrëveshje që do të kishte një ndalesë të përkohshme të luftimeve, duke liruar robërit izraelitë në Gaza dhe duke lejuar më shumë ndihmë në territor mund të arrihet në ditët në vijim.

Basem Naim, një anëtar i lartë i krahut politik të Hamasit me lidhje të ngushta me krahun e tij ushtarak, thotë nga Stambolli se, që nga kjo mbrëmje, medituesit në negociatat për të arritur një marrëveshje për të ndalur luftimet në Gaza janë ende duke punuar me palën izraelite për të çimentuar një propozim.

Presidenti amerikan është takuar me liderët e kongresit, duke përfshirë kryetarin republikan të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar ndihmën e huaj dhe financimin e qeverisë. Sipas një raporti të grupit të shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Biden, një demokrat, u fokusua në ndihmën për Izraelin.

Akbar Shahid Ahmed, një reporter i gazetës Huffington Post, i ka thënë Al Jazeera se Izraeli mbetet i përkushtuar për të kryer një sulm në Rafah, pavarësisht protestave nga grupet e të drejtave dhe aleatët në SHBA.

Agjencia zyrtare e shtypit saudite thotë se ministri i Jashtëm i mbretërisë Faisal bin Farhan Al Saud mori një telefonatë nga homologu i tij amerikan Antony Blinken dhe diskutoi zhvillimet rajonale, duke përfshirë krizën e Gazës dhe “përpjekjet për t’u marrë me sigurinë dhe pasojat e saj humanitare”.

Grupi mjekësor Mjekët pa Kufij, i njohur gjithashtu si MSF, ka thënë se, një muaj pasi Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (ICJ) urdhëroi Izraelin të sigurojë që ndihma bazë të arrijë tek njerëzit në Gaza, Izraeli në vend të kësaj ka “shtrënguar” bllokadën.

Kryeministri palestinez Mohammad Shtayyeh i ka thënë Zëvendës Ministrit të Jashtëm të Japonisë Kiyoto Tsuji gjatë një takimi në Ramallah se Izraeli po kryen “format më të neveritshme të gjenocidit kundër popullit tonë”.

Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka dhënë sërish alarmin për kërcënimin në rritje të urisë në Rrip, duke thënë se “mijëra qytetarë” mund të vdesin nga kequshqyerja dhe dehidratimi në ditët në vijim pasi Izraeli vazhdon të bllokojë ose vonojë dërgesat e ndihmave jetike humanitare. Ministria tha se një numër foshnjash të kequshqyera mbërritën në një spital në Gazën veriore.

Hezbollahu i Libanit tha se lëshoi një breshëri raketash në bazën ushtarake izraelite Meron, ndërsa grupi vazhdon të shkëmbejë zjarr me forcat izraelite.

Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se spitali al-Amal në Khan Younis, i cili ka qenë i rrethuar nga forcat izraelite për javë të tëra, u sulmua 40 herë midis 22 janarit dhe 22 shkurtit.