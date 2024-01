Palestinë: Ja disa nga zhvillimet kryesore deri në mesditë

Të paktën 24,927 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 62,300 janë plagosur në sulmet izraelite që nga 7 tetori, ka raportuar ministria e shëndetësisë.

Sulmet ajrore izraelite vazhdojnë të bien mbi Gazën ndërsa luftimet intensive vazhdojnë në Khan Younis dhe pranë spitalit Nasser.

Një seri bastisjesh izraelite vazhduan në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë Betlehemin dhe pranë qytetit Qalqilya, gjatë të cilave u bënë arrestime dhe infrastruktura civile u shkatërrua nga ushtria izraelite.

Departamenti i Shtetit konfirmon vdekjen e një qytetari amerikan në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe thotë se po heton rastin.

Të afërmit e izraelitëve të mbajtur rob në Gaza në tubimin jashtë rezidencës private të Benjamin Netanyahut, janë duke kërkuar që ai të arrijë një marrëveshje me Hamasin për lirimin e të dashurve të tyre.

Kryediplomati i BE-së Josep Borrell ka akuzuar Izraelin se ka “krijuar” dhe “financuar” Hamasin.

❗️WATCH | Qassam fighters targeting Israeli vehicles penetrating into Al-Jabari site, east of Jabalia, in the northern Gaza Strip. pic.twitter.com/ssX8ggjvWd

