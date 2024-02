Palestinë: Ja një përmbledhje e ngjarjeve kryesore të orëve të fundit

Ekspertët e OKB-së, duke përfshirë raportuesin special për dhunën ndaj grave dhe vajzave, thonë se janë të shqetësuar nga raportet për “forma të shumta të sulmeve seksuale” ndaj grave të burgosura palestineze nga forcat izraelite.

Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se po punojnë për të evakuuar dhjetëra pacientë dhe mjekë të bllokuar brenda spitalit Nasser në Khan Younis, i cili është vënë jashtë shërbimit nga forcat izraelite.

Izraeli kryen bastisje thellë brenda Libanit jugor ndërsa përshkallëzohen përleshjet ndërkufitare me Hezbollahun.

Në një seancë ligjore mbi pushtimin izraelit, Palestina i kërkon Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të shpallë të paligjshme praninë e Izraelit në territoret palestineze.

Të paktën 29,092 palestinezë janë vrarë dhe 69,028 janë plagosur në sulmet izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori, thotë Ministria e Shëndetësisë.

Ushtria izraelite ka sulmuar Sidonin, thellë brenda Libanit jugor, duke pretenduar se goditi depot e armëve të Hezbollahut, por raportet lokale thonë se ai kishte në shënjestër fabrikat civile.

Dhjetra vende evropiane bëjnë thirrje për një pauzë “të menjëhershme” të luftimeve në Gaza dhe rinovimin e paralajmërimeve kundër sulmit të afërt të Izraelit në Rafah.

SHBA propozon një masë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që do të kërkonte një armëpushim “të përkohshëm” në një masë rivale me propozimin algjerian që do të nxiste përfundimin e luftës.

UNICEF publikon një raport që dokumenton urinë në Gaza dhe paralajmëron për një “shpërthim në vdekje të parandalueshme të fëmijëve” në territor.

Kolonët izraelitë sulmojnë fshatrat Burqa dhe Huwara në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Huthët e Jemenit pretendojnë se kanë sulmuar dy anije amerikane në Gjirin e Adenit.