Palestinë: Ja një vështrim në disa nga zhvillimet kryesore më të fundit

Ushtria izraelite ka bombarduar një kompleks apartamentesh në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës, duke vrarë një familje prej shtatë anëtarësh, përfshirë pesë fëmijë, raporton Wafa.

Furnizimet e karburantit të nevojshëm për pompat e ujit, mirëmbajtjen e komunikimeve dhe shpërndarjen e ndihmave humanitare brenda Gazës do të mbarojnë sot, tha një zyrtar i lartë i OKB-së pas mbylljes nga Izraeli të dy pikave kryesore kufitare.

SHBA ndaloi dërgimin e një ngarkese me bomba në Izrael javën e kaluar për shkak të shqetësimeve se do të fillonte një sulm në shkallë të plotë në Rafah, raporton AP.

Shefi i CIA-s, William Burns, do të takohet sot me Netanyahun, ndërsa Izraeli po ecën përpara me operacionet ushtarake në Rafah dhe rinisin bisedimet e armëpushimit në Kajro.

Bahamas e kanë njohur zyrtarisht Palestinën si shtet, duke iu bashkuar një numri në rritje vendesh që e bëjnë këtë javët e fundit.