Pa’lestinë – Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit – VIDEO

Wafa raporton se rreth 800 izraelitë të ekstremit të djathtë kanë sulmuar kompleksin e Xhamisë Al-Aksa nën mbrojtjen e policisë izraelite sot (shih Videon).

Sulmet izraelite kanë goditur kampet e refugjatëve me popullsi të dendur Bureij dhe Maghazi, si dhe lagjet në lindje të Deir el-Balah.

Të paktën 66 palestinezë janë vrarë në qendër të Gazës gjatë 24 orëve të fundit ndërsa bombardimet izraelite vazhdojnë, raporton Tareq Abu Azzoum i Al Jazeeras.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përfunduar një turne sigurie në kufirin verior të Izraelit me Libanin, ku thotë se Izraeli është gati të ndërmarrë veprime të forta.

Agjencia palestineze e lajmeve Wafa raporton se forcat izraelite kanë arrestuar 35 persona në qytetin Beit Ummar, 11 km (6.8 milje) në veriperëndim të Hebronit në Bregun Perëndimor të pushtuar.

