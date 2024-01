Palestinë: Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit

Të paktën 24,762 njerëz të vrarë dhe 62,108 të plagosur në sulmet izraelite në Gaza që nga 7 tetori. Numri i rishikuar i të vdekurve në Izrael nga sulmi i Hamasit të 7 tetorit është 1,139.

Gazeta amerikane The Washington Post ka cituar zyrtarë të paidentifikuar amerikanë të cilët thonë se Izraeli është shumë larg arritjes së fitores ndaj Hamasit.

Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa ka raportuar se forcat izraelite bastisën shtëpinë e aktivistit palestinez Imad Abu Shamsiyya në Hebron, duke e kërcënuar atë dhe familjen e tij me arrestim.

Keir Starmer, kreu i Partisë Laburiste të Britanisë së Madhe, u ka thënë gazetarëve se kryeministri izraelit është “gabim” për të hedhur poshtë mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete.

Izraeli fillon bastisjet e reja në Bregun Perëndimor të pushtuar. Forcat izraelite kanë sulmuar dy komunitete palestineze në perëndim të Nablusit.

Një grup prej 60 demokratësh në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së i kanë dërguar një letër Sekretarit të Shtetit të SHBA-së, Blinken, duke i kërkuar administratës Biden që të refuzojë me vendosmëri “zhvendosjen e detyruar dhe të përhershme” të palestinezëve në Gaza.

Shtëpia e Bardhë ka thënë se Izraeli do të lejojë dërgesat e miellit në Gaza, ku grupet e ndihmës kanë paralajmëruar për urinë e afërt dhe kanë thënë se Izraeli po pengon dërgimin e ndihmës humanitare.

Shtëpia e Bardhë ka mohuar se Izraeli po kryen krime lufte në Gaza, pavarësisht një numri në rritje të provave që detajojnë shkeljet e mundshme të ligjit ndërkombëtar nga forcat izraelite. Administrata Biden përsëriti gjithashtu kundërshtimin e saj për një armëpushim.

Një zyrtar i OKB-së për të drejtat e njeriut thotë se palestinezët e arrestuar nga Izraeli ndanë rrëfime për rrahje dhe poshtërim nga forcat izraelite, me disa të liruar në mot të ftohtë të veshur vetëm me pelena.

Ushtria jordaneze thotë se forcat izraelite synuan qëllimisht një spital fushor në Gaza, pavarësisht koordinimit të mëparshëm me autoritetet izraelite.

Ofruesi i telekomunikacionit në Gaza Paltel njoftoi se shërbimet e internetit kanë filluar të kthehen gradualisht në rripin, i cili ishte nën ndërprerje të telekomunikacionit për një javë.

Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallant la të kuptohet përsëri për përshkallëzimin e mundshëm me Hezbollahun në kufirin me Libanin, duke thënë se Izraeli do të “sillte sigurinë me forcë” nëse nuk arrihet së shpejti një marrëveshje diplomatike.

Watch: A UN Human Rights official says he met men while working in Gaza who described of being “beaten, humiliated and put in diapers” in Israeli detention.

Read more: https://t.co/9mOx8Ir5P7 pic.twitter.com/zNxo9bghQF

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 19, 2024