Palestinë: Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve të fundit

Këshilli Kombëtar Palestinez (PNC) i ka bërë thirrje Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres që të përfshijë Izraelin në listën e “vendeve të turpit” dhe të shpallë Rripin e Gazës një zonë fatkeqësie.

Mjekët thonë se gratë shtatzëna në Gaza po vdesin nga komplikimet në një numër më të madh

Brigadat Al-Quds, krahu ushtarak i grupit palestinez, thotë se hodhi predha mortajash në njësitë izraelite dhe shënjestroi një tank me një mjet shpërthyes në Khan Younis.

Duke folur me Al Jazeera të enjten, ish-ndihmës sekretari i mbrojtjes i SHBA-së, Lawrence Korb tha se udhëtimi i ardhshëm i drejtorit të CIA-s, William Burns për t’u takuar me zyrtarë izraelitë, egjiptianë dhe katarian, sugjeron se negociatat midis Hamasit dhe Izraelit mund të jenë afër diçkaje më konkrete.

Agjencia palestineze e lajmeve Wafa raporton se një vajzë e re është në mesin e tre të vdekurve nga sulmi, i cili goditi az-Zawayda në Rripin qendror të Gazës. Agjencia citoi burime lokale.

Associated Press ka raportuar se palestinezët po ikin nga Khan Younis “me mijëra” ndërsa luftimet në zonë intensifikohen. Palestinezët i thanë gjithashtu gazetës se forcat izraelite u thanë atyre që të evakuonin shkollën Faisal ku shumë ishin strehuar dhe arrestuan shumë të rinj me pak shpjegime.

Zëdhënësi i ministrisë Ashraf al-Qudra thotë se tanket po bombardojnë afërsinë e spitalit në Khan Younis dhe dronët po qëllojnë fuqishëm drejt oborreve dhe ndërtesave të qendrës mjekësore, duke rrezikuar të gjithë brenda.

Planet izraelite për të krijuar një zonë tampon në Gaza nuk po shkojnë shumë mirë në Uashington, duke qenë se Shtëpia e Bardhë është kundër një zone tampon prej disa kohësh. Që në dhjetor, Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se kjo është diçka me të cilën nuk ishte dakord.

Gazeta amerikane The Washington Post thotë se administrata e presidentit amerikan Joe Biden në ditët në vijim do të dërgojë William Burns në Evropë, ku ai do të takohet me shefat e inteligjencës së Izraelit dhe Egjiptit, si dhe kryeministrin e Katarit.

Duke folur në një konferencë shtypi të enjten, Osama Hamdan, një zyrtar i Hamasit me bazë në Liban, vlerësoi vazhdimin e luftës kundër forcave izraelite në Gaza dhe tha se përçarjet brenda qeverisë izraelite tregojnë dobësinë e saj.

Në një deklaratë të publikuar përmes kanalit të tij zyrtar Telegram, grupi palestinez Hamas thotë se për sa kohë që Izraeli të reagojë, ata do t’i binden çdo vendimi të nxjerrë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë që kërkon një armëpushim në Gaza.

Kongresmenja amerikane i kërkon Sekretarit të Shtetit Antony Blinken të nisë një hetim për vdekjen e 17-vjeçarit Tawfiq Ajaq, i cili u qëllua nga forcat izraelite dhe kolonët në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas familjes së tij.

Ashraf al-Qudra, zëdhënësi i ministrisë, thotë se vetëm ndihma e kufizuar po arrin në Gaza dhe shumë prej saj nuk përputhen me nevojat e sektorit shëndetësor në territor “gjatë kësaj emergjence të rëndë”.

Një delegacion Houthi është takuar me zëvendësministrin e Jashtëm rus Mikhail Bogdanov për të diskutuar tensionet në rritje në Lindjen e Mesme.

Tarik Jasarevic, një zëdhënës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), ka thënë për Al Jazeera se “bombardimet e pamëshirshme” i kanë shtyrë civilët palestinezë më në jug, ndërsa ndihma mjekësore mbetet e paarritshme mes kufizimeve dhe luftimeve izraelite.

Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Vedant Patel, ishte i paqartë kur u pyet nëse Izraeli duhet të ndjekë verdiktin e gjykatës së OKB-së mbi kërkesën e Afrikës së Jugut për masa të përkohshme për të ndaluar shkeljet e dyshuara të konventës së gjenocidit në Gaza.

Transmetuesi izraelit Channel 12 raporton se një grup protestuesish që përmbajnë anëtarë të familjeve të të burgosurve në Gaza po bllokojnë një autostradë në kryeqytetin e Izraelit, duke kërkuar nga qeveria izraelite të punojë më shumë për të siguruar lirimin e tyre.

Sulmi izraelit vret të paktën 20 palestinezë që prisnin ndihmë humanitare në qytetin e Gazës.

Forcat izraelite shtojnë sulmet ndaj Khan Younisit ndërsa rrethojnë dy spitalet e mbetura të qytetit.

UNRWA thotë se sulmi i djeshëm në objektin e saj në Khan Younis vrau 13 persona dhe plagosi dhjetëra.

Instituti Ndërkombëtar i Shtypit thotë se sulmet ndaj gazetarëve në Gaza janë më të këqijat që ka parë në historinë e tij 75-vjeçare.

Kryeministri i Katarit thekson se prioriteti duhet të jetë përfundimi i luftës në Gaza dhe parandalimi i zgjerimit të saj.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) bën thirrje për “veprim urgjent” për të parandaluar një mbyllje të plotë mjekësore në Gaza.

SHBA dhe Britania e Madhe vendosin sanksione ndaj katër zyrtarëve Houthi.

Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka përsëritur thirrjen e tij për një armëpushim në Gaza, ku sulmi i Izraelit vazhdon të marrë një numër të madh të civilëve palestinezë. /mesazhi