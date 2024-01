Palestinë: Këtu janë disa nga zhvillimet kryesore të fundit

Një video tregon forcat izraelite që qëllojnë tre burra palestinezë nga një distancë e afërt përpara se të kalojnë mbi trupin e njërit prej tyre në Tulkarem në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken mbërrin në Izrael, ndërsa forcat izraelite dhe luftëtarët e Hezbollahut vazhdojnë të kryejnë sulme ndërkufitare.

Sigrid Kaag, është koordinatorja e re e lartë humanitare e OKB-së për Gazën që do të vendoset në Aman, Jordani, thotë një zëdhënës i OKB-së pasi Izraeli refuzoi vizat për stafin tjetër të OKB-së.

Organizata izraelite e të drejtave të njeriut B’Tselem dënon “politikën e deklaruar” të Izraelit për urinë në Gaza.

Israeli occupation force trampling the dead body of a Palestinian martyr in Tulkarem, West Bank, yesterday… pic.twitter.com/AZrIgOTFJ8

