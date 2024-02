Palestinë: Këtu janë disa nga zhvillimet më të fundit

Shefi i UNRWA, Philippe Lazzarini ka informuar Kombet e Bashkuara se agjencia palestineze e refugjatëve ka arritur “pikën e thyer të saj”. Disa vende kryesore donatore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, pezulluan ndihmën për agjencinë, pas pretendimeve izraelite se një pjesë e vogël e punonjësve të saj morën pjesë në sulmet e 7 tetorit.

I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Lindjen e Mesme, Tor Wennesland, i ka thënë Këshillit të Sigurimit të OKB-së se Gaza po përballet me një “kolaps pothuajse total të ligjit dhe rendit” pasi sulmi dhe rrethimi i Izraelit i Rripit të Gazës shtyn miliona njerëz në pasiguri ekstreme ushqimore.

Huthët e Jemenit kanë thënë se kanë vënë në shënjestër një anije shkatërruese amerikane në Detin e Kuq me një numër dronësh, së bashku me një sulm me raketa në një anije tregtare britanike në Gjirin e Adenit dhe objektivat izraelite pranë Umm al-Rashrash.

Lufta e Izraelit kundër luftës së Gazës ka pasur një ndikim “katastrofik” në infrastrukturën e territorit, tha Banka Botërore në një deklaratë.

Brigadat Qassam, krahu i armatosur i grupit palestinez, thotë se shkatërruan një transportues trupash izraelite me një predhë mortaja në zonën Sheikh Nasser të Khan Younis, duke çuar në disa viktima.

Një video e shpërndarë në mediat sociale dhe e verifikuar nga njësia e verifikimit të fakteve të Al Jazeeras, Sanad, tregon trupa të vdekur dhe njerëz të plagosur që sillen në Spitalin e Martirëve Al-Aksa pasi disa shtëpi u shënjestruan nga forcat izraelite.

Sipas një gazetari për uebsajtin amerikan të lajmeve Axios, ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant i tha koordinatorit amerikan për Lindjen e Mesme Brett McGurk se kabineti i luftës i vendit do t’u japë negociatorëve izraelitë një “mandat më të gjerë” në mënyrë që të arrihet përparim në bisedimet për të arritur një armëpushim në Gaza. .

Duke folur para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Chris Lockyear – drejtor i Mjekëve pa Kufij (Mjekët pa Kufij, ose MSF) – ka thënë se forcat izraelite në Rripin e Gazës kanë shkatërruar sistematikisht sistemin e tij shëndetësor.

Zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, u tha gazetarëve se i dërguari i SHBA-së për Lindjen e Mesme, Brett McGurk, mbajti takime produktive në Egjipt dhe Izrael. Ai shtoi se Uashingtoni mbetet plotësisht i përkushtuar për të bërë gjithçka për të arritur një marrëveshje pengjesh në këmbim të një pauze të zgjatur në luftimet në Gaza.

Numri i palestinezëve të vrarë në një seri sulmesh izraelite në Gazën qendrore pritet të rritet edhe më tej pasi punonjësit e mbrojtjes civile po përpiqen të nxjerrin trupat nga nën rrënojat.

Forcat izraelite kanë kryer bastisje në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar pas një sulmi me armë zjarri pranë vendbanimit izraelit të Maale Adumim që vrau të paktën një person dhe plagosi pesë. Ministri izraelit i financave të ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, bëri thirrje për një përgjigje të ashpër si dhe për zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Hamasi e quajti sulmin një “përgjigje të natyrshme” ndaj aktiviteteve represive të Izraelit në territoret e pushtuara palestineze.

Vende si Iraku, Kina, Irani dhe Republika e Irlandës kanë argumentuar para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë se pushtimi i territoreve palestineze nga Izraeli është i paligjshëm dhe se lufta e Izraelit në Gaza ka shkuar shumë përtej asaj që lejohet nga ligji ndërkombëtar.

Përleshjet shpërthyen në vendkalimin Karem Abu Salem (i njohur në hebraisht si Kerem Shalom) midis Izraelit dhe Gazës, me forcat izraelite që po përpiqeshin të shpërndanin protestuesit izraelitë të cilët janë përpjekur të bllokojnë ndihmat humanitare nga hyrja në Gaza për disa javë.

Tensionet vazhdojnë pranë kufirit midis Izraelit dhe Libanit, me Hezbollahun që pretendon një sulm të suksesshëm kundër një ndërtese ushtarake izraelite dhe Izraeli ka kryer një seri sulmesh në Libanin jugor.