Palestinë: Këtu janë zhvillimet e fundit

Bombardimet izraelite në Gaza kanë vrarë të paktën 158 persona në 24 orët e fundit, sipas shifrave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë.

Një shtëpi familjare shpërthehet në një sulm izraelit në Rafah, duke vrarë një familje të tërë prej 12 vetave, përfshirë fëmijë, ndërsa qindra palestinezë vdesin dhe plagosen në bombardimet gjatë mbrëmjës.

Katari ndërmjetëson një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për të sjellë ndihma dhe ilaçe në Gaza në këmbim të ofrimit të ilaçeve për robërit që ende mbahen në enklavë.

Granatimet izraelite dëmtojnë spitalin al-Amal në Khan Younis, thotë Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze.

Ekspertët e OKB-së akuzojnë Izraelin për “shkatërrimin e sistemit ushqimor të Gazës dhe përdorimin e ushqimit si armë kundër popullit palestinez”.

Hamasi thotë se luftëtarët e tij sulmuan një transportues trupash izraelite dhe u përleshën me forcat në qytetin e Gazës.

Shefi i OKB-së Antonio Guterres paralajmëron kundër zgjerimit të luftës në Liban, duke theksuar nevojën për “de-përshkallëzimin”.

Senati i SHBA-së do të votojë për një rezolutë që do t’i kërkonte administratës Biden të prodhojë një raport në lidhje me abuzimet e mundshme izraelite në Gaza.

Programi Botëror i Ushqimit, UNICEF dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se duhet të hapen rrugë të reja hyrjeje në Gaza ose popullsia e saj do të vuajë nga uria dhe sëmundjet e përhapura.

BE-ja ka shtuar liderin e Hamasit, Yahya Sinwar në listën e zezë të sanksioneve “terroriste” për sulmet e 7 tetorit ndaj Izraelit.

Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane thotë se ka konfiskuar ato që pretendon se janë komponentë raketash iraniane të dërguara te Houthit në Jemen javën e kaluar.

Mbretëria e Bashkuar po vazhdon të eksportojë armë në Izrael, duke këmbëngulur se Izraeli është i përkushtuar të respektojë ligjin ndërkombëtar, pavarësisht veprimeve ligjore të paraqitura nga dy organizata të të drejtave të njeriut.

Ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë izraelit, Itamar Ben-Gvir ka kritikuar ashpër tërheqjen e Divizionit të 36-të të Ushtrisë nga Rripi i Gazës, duke e përshkruar vendimin si një “gabim të rëndë dhe të rrezikshëm”.

Kompania britanike e naftës Shell ka pezulluar të gjitha dërgesat përmes Detit të Kuq për një kohë të pacaktuar pasi sulmet e SHBA dhe Britanisë së Madhe shkaktuan frikën e përshkallëzimit të mëtejshëm, raporton Wall Street Journal.

Zëdhënësi ushtarak i Houthit, Yahya Saree, thotë në një deklaratë se Houthit kanë gjuajtur disa raketa në anijen Zografia dhe e kanë goditur atë teksa po lundronte për në Izrael.

Forcat izraelite kanë shënjestruar dhe dëmtuar një depo furnizimesh që i përkasin Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punët (UNRWA) pranë rrugës Salah al-Din në qytetin Deir el-Balah, Rripi qendror i Gazës.

Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze thotë përmes X se sulmet e ushtrisë izraelite pranë spitalit në Khan Younis, Gaza, kanë dëmtuar ndërtesën dhe kanë shkaktuar “një gjendje paniku” midis stafit mjekësor, pacientëve dhe palestinezëve të zhvendosur që strehohen atje.

Ekspertët e OKB-së paralajmërojnë se palestinezët në Gaza përbëjnë tani 80 për qind të atyre që përballen me urinë në mbarë botën, në mes të bombardimeve dhe rrethimit të vazhdueshëm izraelit.

Senatori amerikan Bernie Sanders ka thënë se ai do të udhëheq një votim për një rezolutë që kërkon që Departamenti i Shtetit të sigurojë një raport duke eksploruar nëse armët e ofruara nga SHBA janë përdorur në shkeljet e të drejtave të njeriut gjatë sulmit të Izraelit në Gaza.

Kryeministri jordanez Bisher Al Khasawneh thotë se paqja me Izraelin mbetet një zgjedhje strategjike, por zhvendosja masive e palestinezëve do të ishte një kërcënim ekzistencial për vendin.

Krahu i armatosur i Hamasit thotë në një deklaratë se sulmoi një transportues trupash izraelite në lindje të lagjes al-Tuffah në qytetin e Gazës, duke u përleshur me ushtarët në distancë.

Të paktën 8,800 palestinezë në burgjet izraelite. Shoqata e të burgosurve palestinezë thotë se ka pak informacion për numrin e personave të ndaluar në Gaza, që do të thotë se numri është ndoshta më i lartë. /mesazhi