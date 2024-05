Palestinë: Këtu janë zhvillimet kryesore gjatë natës

Një sulm ajror izraelit në një ndërtesë apartamentesh në kampin e refugjatëve Nuseirat, në qendër të Gazës, ka vrarë të paktën katër persona, raportojnë mediat lokale.

Ministri izraelit i kabinetit të luftës, Benny Gantz, ka anashkaluar një urdhër të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ) për Izraelin që të ndalojë sulmin e tij në Rafah, duke thënë se Izraeli është “i përkushtuar të vazhdojë të luftojë”.

Një zëdhënës i Antonio Guterresit tha se sekretari i përgjithshëm i OKB-së “beson” se Izraeli do të pajtohet me GJND-në dhe do të përfundojë sulmin e tij në Rafah, do të hapë pikat kufitare të Gazës për aksesin e ndihmës humanitare dhe do të lejojë hetuesit e krimeve të luftës të hyjnë në territorin palestinez.

Senatori Bernie Sanders paralajmëroi SHBA-në se nëse injoron “krimet kundër njerëzimit” që po kryhen në Gaza, nuk do të ketë besueshmërinë për të kritikuar “veprimet e asnjë vendi, sado të tmerrshme qofshin”.

Izraeli e quan urdhrin e detyrueshëm të GJND-së për të ndaluar menjëherë sulmin e saj ndaj Rafahut “të egër, moralisht të neveritshëm”, thotë se akuzat se po kryen gjenocid në Gaza “janë të rreme”.

Shefi i ndihmës emergjente i OKB-së thotë se lufta e Izraelit në Gaza ka qenë “një tragjedi përtej fjalëve” dhe se duhet t’i japë fund këtij makthi.

Tanket dhe trupat izraelite përparojnë në juglindje të Rafahut dhe lëvizin drejt zonës perëndimore të dendur të populluar të qytetit.

Egjipti pranon të lejojë ndihmën e OKB-së përmes kalimit të rëndësishëm Karem Abu Salem (Kerem Shalom) pasi forcat izraelite pushtuan rrugën tokësore të Rafahut ndërsa uria përhapet në të gjithë Gazën e goditur nga lufta.

Të paktën 35,857 njerëz të vrarë dhe 80,293 të plagosur në luftën e Izraelit në Gaza që nga 7 tetori. Numri i rishikuar i vdekjeve në Izrael nga sulmi i Hamasit është 1,139, me dhjetëra ende të mbajtur robër.