Palestinë: Këtu janë zhvillimet kryesore gjatë natës

Mjekët pa Kufij (MSF) raportojnë se stafi në spitalin Nasser në Khan Younis thotë se mund të ndjejnë “dridhjen e tokës” ndërsa bombardimet izraelite afrohen, me një “ndjenjë paniku” midis stafit, pacientëve dhe njerëzve të zhvendosur në Ndërtesa.

Raportohet në mediat izraelite për një propozim të ri të Izraelit për Hamasin që ofronte një armëpushim dy-mujor në këmbim të lirimit me faza të robërve të Gazës.

Forcat izraelite vrasin dhe plagosin disa palestinezë në një sulm ndaj një makine në të cilën pasagjerët valëvitnin flamuj të bardhë ndërsa përpiqeshin të largoheshin nga qyteti Khan Younis i Gazës.

Kolonët izraelitë i vunë flakën një ekspozite makinash pranë Ramallahut gjatë një nate bastisjesh ushtarake izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Michael Fakhri, raportuesi special i OKB-së për të drejtën e ushqimit, e përshkroi kufizimin e ushqimit dhe ujit nga Izraeli në Gaza si “të paprecedentë”.

Australia, Bahreini, Kanadaja dhe Holanda mbështetën sulmet më të fundit ajrore SHBA-MB që synonin zonat e kontrolluara nga Houthit në Jemen. /mesazhi

The whole world has let down Gaza …‼️ pic.twitter.com/1HY7usKHiq

— Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) January 22, 2024