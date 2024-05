Palestinë: Ngjarje të rëndësishme që po zhvillohen gjatë orëve të fundit

Festimet shpërthejnë në Gaza pasi Hamasi thotë se ka pranuar një propozim për armëpushim të paraqitur nga ndërmjetësit e Katarit dhe Egjiptit.

Një anëtar i byrosë politike të Hamasit thotë për Al Jazeera se propozimi përfshin një tërheqje të forcave izraelite nga Gaza, një kthim të palestinezëve të zhvendosur në shtëpitë e tyre, si dhe një shkëmbim të robërve izraelitë dhe të burgosurve palestinezë.

Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu thotë se marrëveshja e propozuar nuk përmbushi kërkesat themelore të Izraelit, por do të dërgojë një delegacion në Kajro për negociata.

Ndërkohë, kabineti i luftës izraelite vendos se operacioni ushtarak në qytetin jugor të Gazës, Rafah, do të vazhdojë, me ushtrinë të njoftojë sulme në lindje të qytetit.

Qeveria e Shteteve të Bashkuara thotë se po shqyrton përgjigjen e Hamasit ndaj propozimit të armëpushimit, duke refuzuar të japë një afat kohor.

Protestuesit në Izrael vazhdojnë të bëjnë presion tek Netanjahu që të arrijë një marrëveshje armëpushimi dhe lirimin e pengjeve.

Departamenti Amerikan i Shtetit ripohon gjithashtu kundërshtimin e SHBA ndaj një sulmi izraelit në Rafah. “Ne nuk mund të mbështesim një operacion në Rafah siç është parashikuar aktualisht,” thotë zëdhënësi Matthew Miller, duke shtuar se SHBA nuk ka parë një plan të besueshëm për të mbrojtur 1.5 milionë civilë të strehuar në qytet.

