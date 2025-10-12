Palestinezët e rraskapitur kthehen në veri të Gazës dhe gjejnë vetëm rrënoja

Dhjetëra mijëra palestinezë po kthehen në veri të Rripit të Gazës, pasi u zhvendosën me forcë nga ushtria izraelite.
Ata janë të vendosur të rimarrin çfarë ka mbetur nga shtëpitë e tyre, por shumë prej tyre po kthehen vetëm në rrënoja. Pas dy vitesh bombardimesh, zhvendosjesh të shumta dhe urie, shumica ndihen plotësisht të rraskapitur.
“Është kjo Gaza? Është kjo ajo që ka mbetur nga Gaza? A është kjo jetë? Po kthehemi pa shtëpi e pa strehë për fëmijët tanë, dhe dimri po afrohet,” tha Sherin Abu al-Yakhni.
“S’kemi ushqim, s’kemi ujë. Që nga dje, nuk kemi mundur të gjejmë as një pikë ujë për fëmijët tanë,” shtoi ajo.
Një tjetër banore e zhvendosur, Farah Saleh, tha: “Jemi kthyer më parë në veri dhe ishte e shkatërruar. Por këtë herë, pamë diçka shumë më të tmerrshme. Sa më shumë ecim, aq më shumë tronditemi nga përmasat e shkatërrimit.”