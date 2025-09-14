Palestinezët e zhvendosur udhëtojnë drejt ‘të panjohurës’ në jug të Gazës

Familjet palestineze të zhvendosura po përballen me pasiguri të thellë teksa mbërrijnë në zonën e al-Mawasi-t në jug të Gazës, pa ditur nëse do të gjejnë strehë, ujë apo kushte higjienike, raporton Al Jazeera.
Një banor tha se ai dhe familja e tij kanë kaluar pothuajse një javë duke kërkuar vend për t’u strehuar. “Kam një familje të madhe, me fëmijë, nënën dhe gjyshen time. Përveç raketave që bien mbi ne, uria po na shkatërron. Dy vite kemi qenë në një udhëtim të vazhdueshëm zhvendosjeje. Nuk mund ta përballojmë më këtë luftë gjenocidale apo urinë,” u shpreh ai.
Ai shtoi se mungesa e çdo burimi të ardhurash i ka lënë fëmijët pa ushqim: “Zhvendosja është po aq e dhimbshme sa t’i nxjerrësh shpirtin nga trupi.” /mesazhi