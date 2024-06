Pa’lestinezët falin namazin në rrë’nojat e xhamisë së shkatërruar në Kh’an Yo’unis – VIDEO

Pavarësisht luftimeve të ashpra dhe të vazhdueshme mes forcave izraelite dhe Hamasit në Rripin e Gazas, palestinezët nuk i ndali kjo që të dalin dhe të falin Bajramin në rrënojat e xhamisë Al Rahma në Khan Younis.

Khan Younis është shkatërruar nga forcat izraelite gjatë sulmeve ajrore, por palestinezët nuk i pengoi kjo që të shënojnë festën e Bajramit.

Palestinians perform Eid al-Adha prayers among the rubble of their destroyed houses in the city of Khan Younis in the southern Gaza Strip pic.twitter.com/B4sdR11gnE

