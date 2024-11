Palestinezët që kërkojnë nëpër rrënoja rrezikojnë vdekjen nga bombat e pashpërthyera, thotë grupi i Ndihmës

Këshilli Danez për Refugjatët (DRC) po paralajmëron se mungesa e ndihmave që arrijnë në Gaza po i detyron palestinezët të kërkojnë nëpër ndërtesa të shkatërruara për nevojat themelore, duke i vënë ata në rrezik të vdekjes ose lëndimit nga bombat e pashpërthyera.

Rreth 70 për qind e njerëzve të anketuar në Gaza thanë se ishin kthyer në zonat që kishin parë luftime aktive, duke i vënë ata në rrezik më të madh nga bombat e pashpërthyera, zbuloi një raport i ri i DRC; dhe 23 përqind njihnin dikë që ishte plagosur ose vrarë nga bomba të pashpërthyera, duke përfshirë fëmijët që kishin luajtur me ta dhe njerëzit që i merrnin gabimisht kur mblidhnin dru zjarri.

Lilu Thapa, drejtori ekzekutiv rajonal i DRC-së për Lindjen e Mesme, tha se njerëzit në Gaza përballen me “kërcënimin e urisë për shkak të një bllokadë pothuajse totale të ndihmave dhe mallrave” së bashku me “rrezikun gjithnjë aktual të municioneve të pashpërthyera, një kërcënim që do të qëndrojë gjatë. pasi të pushojnë luftimet”.

Mosveprimi për të arritur një armëpushim në Gaza “duket më shumë si indiferencë absolute çdo ditë”, shtoi Thapa, duke e përshkruar mungesën e vazhdueshme të llogaridhënies për Izraelin si një “[ilustrim të zymtë] të një standardi të dyfishtë global”.