Palestinezëve në Gaza u kërkohet të zgjedhin midis largimit apo gjenocidit

Dr. Younis Al-Khatib, presidenti i Gjysmëhënës së Kuqe Palestine, i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar në një video, duke theksuar situatën e rëndë në Gaza.

Ai deklaroi se Gaza po përballet me një zgjedhje kritike midis “pastrimit njerëzor dhe gjenocidit”, ku banorët e saj po detyrohen të vendosin midis largimit ose përballjes me rrezikun e vdekjes.

Kjo nxjerr në pah krizën e rëndë humanitare në Gaza dhe nevojën urgjente për ndërhyrje ndërkombëtare. /mesazhi

“#Gaza is facing a catastrophic situation. #Gaza has been asked to choose between human cleansing and genocide, either to leave or to die”

A message from the PRCS President Dr. Younis Al-Khatib to the international community.#GazaGenocide #humanity #IHL pic.twitter.com/47c7txYxAf

— PRCS (@PalestineRCS) November 6, 2023