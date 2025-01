Palestinezja e liruar thotë se në burg ka përqafuar jastëkun, në mallëngjim për vajzën 9-muajshe

Rola Hasneyn, një gazetare dhe aktiviste palestineze 30-vjeçare, u lirua nga paraburgimi izraelit pas gati 10 muajsh burg, ndërsa lirimi i saj ishte pjesë e shkëmbimit të të burgosurve midis Izraelit dhe Hamasit në fazën e parë marrëveshjes së armëpushimit.

Hasneyn ishte arrestuar më 19 mars 2023, pasi forcat izraelite bastisën shtëpinë e saj në pjesën jugore të Betlehemit, në Bregun Perëndimor të okupuar. Ajo u akuzua për nxitje të dhunës përmes rrjeteve sociale. Gjatë kohës së burgimit, Hasneyn u nda nga vajza e saj, Ilya, e cila kishte vetëm nëntë muaj në momentin e arrestimit.

Në një intervistë për Anadolu, Hasneyn ndau ndjesinë emocionale të ndarjes nga fëmija, veçanërisht frikën se vajza e saj nuk do ta njohë pas një kohe të gjatë.

“Kam jetuar me një frikë të madhe se si do të ribashkohesha me Ilya-n. Ajo nuk më njohu plotësisht në momentin kur u arrestova dhe pas disa muajsh burg, humba çdo njohje për fëmijën tim, që ishte një ndjenjë e dhimbshme. Isha e tronditur nga mënyra sesi ajo do të reagonte ndaj meje, a do të më pranonte?”, tha ajo.

Hasneyn përshkroi dhimbjen e humbjes së momenteve të rëndësishme në jetën e vajzës së saj, duke përfshirë Ramazanin e saj të parë dhe ditëlindjen e saj të parë, të cilat kaluan duke qenë në burg.

“Këto data kalonin në një mënyrë shumë tragjike për mua”, rikujton ajo, duke shtuar: “Okupatori qëllimisht na e vështirësoi jetën duke na penguar të marrim ndonjë lajm nga jashtë, duke bllokuar takimet me avokatët dhe duke na izoluar nga familjet tona”.

Gjatë kohës sa qëndroi në burg, Hasneyn u përpoq të ngushëllonte veten duke mbajtur një jastëk si zëvendësim për fëmijën e saj.

“Çdo ditë flija në krevat fëmijësh, duke mbajtur një jastëk në krahë, duke u përpjekur të ngushëlloja zemrën time duke ndjerë se kishte diçka në krahët e mi”, tha ajo.

Pas lirimit, ribashkimi i saj me vajzën Ilya ishte një moment i hidhur.

“Kur e përqafova, ajo ishte në një gjendje paksa të vështirë dhe nuk më pranoi në fillim”, kujton ajo, duke shtuar: “Familja ia kishte treguar asaj fotot e mia, por realiteti është ndryshe nga fotot. Shpresoj se me kalimin e kohës gjërat do të përmirësohen shumë”.

Lirimi i 30-vjeçares Hasneyn ishte pjesë e një marrëveshjeje më të gjerë në të cilën u liruan 90 të burgosur palestinezë në këmbim të lirimit të tre grave civile izraelite të mbajtura nga Hamasi. Ky shkëmbim është pjesë e fazës së parë të një marrëveshjeje armëpushimi të ndërmjetësuar nga Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara. Armëpushimi është paraparë të zgjasë 42 ditë, ndërsa negociatat e mëtejshme priten për fazën e dytë dhe të tretë.

Deri tani, mbi 10.400 të burgosur palestinezë mbeten të burgosur në Izrael, ndërsa rreth 96 të burgosur izraelitë besohet se mbahen në Gaza. Kushtet humanitare për të burgosurit, veçanërisht në Gaza, janë përkeqësuar në mes të konfliktit të vazhdueshëm, me raportime për viktima të shumta për shkak të sulmeve ajrore izraelite.

Hasneyn, e cila vjen nga kampi i refugjatëve Jalazon pranë Ramallahut, u dënua nga një gjykatë izraelite me 11 muaj burg dhe gjobë prej afërsisht 1,400 dollarë. Pavarësisht vështirësive me të cilat u përball, duke përfshirë izolimin dhe keqtrajtimin gjatë paraburgimit, Hasneyn vazhdon të shpresojë për një të ardhme më të mirë për veten dhe vajzën e saj.

لحظة مؤثرة | لقاء الأسيرة المحررة الصحفية رولا حسنين بطفلتها إيلياء ابنة العام ونصف، بعد ١١ شهر من الاعتقال في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/XyI53CwrF3 — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) January 20, 2025