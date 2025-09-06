Palestinezja Meryem Basharat fiton medaljen e argjendtë në Azi

Kampionia palestineze Meryem Basharat u mjaftua sot me medaljen e argjendtë në Kampionatin Aziatik të Karatesë për të rinj e juniorë që po zhvillohet në Kinë.
Basharat, e cila muajin e kaluar fitoi medaljen e artë në Ligën Botërore të Karatesë për të rinj në Meksikë, tregoi një paraqitje të fortë duke fituar dy ndeshje. Në finalen kundër kampiones së Japonisë, dueli përfundoi pa pikë dhe gjyqtarët vendosën në favor të sportistes japoneze.
Me këtë arritje, Basharat edhe një herë e konfirmoi veten si një nga sportistet më të forta të Azisë dhe botës, duke ngritur lart flamurin e Palestinës. /mesazhi