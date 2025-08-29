Panik në Gaza City nga sulmet izraelite

Pamje të verifikuara nga Al Jazeera tregojnë një seri sulmesh ajrore izraelite pranë një rruge të mbushur me njerëz në Gaza City, duke shkaktuar panik të madh.
Qytetarët, mes tyre edhe fëmijë, shihen duke vrapuar në panik, ndërsa shpërthimet e fuqishme tronditën zonën. Ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet në dhe përreth qytetit, si pjesë e një plani për të marrë kontrollin mbi të.
Gazetari i Al Jazeera-s, Tareq Abu Azzoum, raportoi se disa prej sulmeve kanë goditur lagje banimi, gjë që duket të jetë përpjekje për t’i detyruar banorët të largohen nga shtëpitë e tyre. /mesazhi