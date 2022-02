Papa Benedikti kërkon falje pas raportit mbi priftërinjtë pedofilë

Papa Benedikti i 16-të kërkoi falje për çdo “gabim të rëndë” në trajtimin e rasteve të abuzimit seksual nga ana e klerikëve të Kishës, por nuk pranoi asnjë keqbërje personale pas raportit të pavarur që u publikua muajin e kaluar.

Në letrën e lexuar nga Jozef Rajcinger sekretari i tij personal, Papa Benedikti shprehet i keqardhur për abuzimet e ndodhura në kohë dhe vende të ndryshme gjatë kohës që ushtronte mandatin në Vatikan.

“Kam pasur përgjegjësi të mëdha në Kishën Katolike. Ndiej dhimbje të jashtëzakonshme për abuzimet dhe gabimet që kanë ndodhur në vende të ndryshme gjatë kohës kur unë ushtroja mandatit tim. Në të gjitha takimet, veçanërisht në udhëtimet apostolike, me njerëzit e abuzuar seksualisht nga priftërinjtë, jam përballur me pasojat e fajit më të rëndë dhe kam kuptuar se ne vetë jemi të përfshirë në këtë faj sa herë që e neglizhojmë ose nuk arrijmë ta përballojmë atë me vendosmërinë dhe përgjegjësinë e nevojshme, siç ka ndodhur shumë shpesh dhe vazhdon të ndodhë”, thuhet në letrën e Benediktit të 16-të.

Letra e Papës Benedikt vjen pasi një komision ekspertësh arriti në përfundimin se ai ishte në dijeni të katër rasteve të priftërinjve pedofilë kur ishte kryepeshkop i Mynihut. Vetë ai, siguroi se ka marrë pjesë në takime për transferimin e tyre, por se nuk është vënë në dijeni asnjëherë për arsyen e vërtetë. /euronews