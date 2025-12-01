Papa Leo XIV përçon mesazh paqeje dhe bashkëjetese në vizitën historike në Liban

Papa Leo XIV e nisi të hënën ditën e tij të parë të plotë në Liban me një mesazh solemn paqeje dhe bashkëjetese fetare, duke u lutur në varrin e një shenjtori libanez të nderuar si nga të krishterët ashtu edhe nga myslimanët.
Vizita e tij në varrin e Shën Charbel Makhlouf në Annaya – e para e këtij lloji nga një papë – shënoi hapjen e një dite thelbësore për udhëheqësin e parë amerikan të Vatikanit.
Pavarësisht shiut të pandërprerë, mijëra besimtarë u rreshtuan përgjatë rrugës së autokolonës papnore, duke valëvitur flamuj libanezë dhe të Vatikanit dhe duke hedhur petale lulesh dhe oriz drejt papamobilit të mbuluar, në një gjest tradicional mirëseardhjeje, shkruan Associated Press.
Manastiri i Shën Marunit, i vendosur në majë të kodrës me pamje nga deti, tërheq çdo vit qindra mijëra pelegrinë që luten në varrin e Shën Charbelit, i njohur për “shërimet e supozuara të mrekullueshme” pas lutjeve për ndërmjetësimin e tij.
Pas vizitës në Annaya, Papa Leo kishte planifikuar takime me priftërinj dhe murgesha në Harissa, si dhe një seancë ndërfetare në Bejrut me udhëheqës të krishterë dhe myslimanë.
Atje ai pritej të përcillte mesazhin e tij kryesor për “paqen dhe bashkëjetesën e krishterë-myslimane” në një moment shumë të ndjeshëm për rajonin, mes konfliktit në Gaza dhe tensioneve të brendshme në Liban.
Vizita e papës vjen në një periudhë veçanërisht të vështirë për Libanin, i prekur nga kriza të zgjatura ekonomike, bllokim politik dhe ende i tronditur nga shpërthimi shkatërrimtar i portit të Bejrutit në vitin 2020.