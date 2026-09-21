Papa Leoni: Inteligjenca artificiale duhet t’i shërbejë dinjitetit njerëzor dhe të forcojë paqen

Kreu i Vatikanit, Papa Leoni XIV tha sot se inteligjenca artificiale duhet t’i shërbejë dinjitetit njerëzor, të forcojë paqen dhe të udhëhiqet nga mençuria dhe bamirësia, transmeton Anadolu.
Në një mesazh drejtuar edicionit të parë të konferencës “AI4Peace” të mbajtur në Romë, Papa tha se në një botë të shënuar nga konflikti dhe përçarja, zhvillimi i inteligjencës artificiale “duhet të udhëhiqet nga mençuria dhe bamirësia” në mënyrë që progresi teknologjik të mund t’i shërbejë dinjitetit të çdo personi.
Duke iu drejtuar diskutimeve rreth inteligjencës artificiale në një botë që përjeton konflikt dhe përçarje, ai vuri në dukje se zhvillimi teknologjik kërkon jo vetëm ekspertizë teknike, por edhe vizion “të frymëzuar nga mençuria dhe bamirësia”.
“Vatican News” raportoi se Papa u bëri thirrje pjesëmarrësve të shqyrtojnë mënyrat se si inteligjenca artificiale mund të kontribuojë në paqe kur zhvillimi dhe përdorimi i saj udhëhiqen nga shqetësimi për të mirën e të tjerëve.
Ai i ftoi ata në veçanti të eksplorojnë se si IA mund të “nxisë dialogun, pajtimin dhe solidaritetin midis popujve”, duke ndihmuar në transformimin e fryteve të inovacionit teknologjik në “instrumente paqeje”.
Një seri incidentesh të kohëve të fundit në të cilat inteligjenca artificiale shkoi përtej asaj që shumë njerëz e mendonin të mundur, së bashku me paralajmërimet nga ekspertë të inteligjencës artificiale, kanë çuar në thirrje që teknologjia të ngadalësohet dhe të rregullohet më rreptësisht.