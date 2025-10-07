Papa Leoni XIV do të vizitojë Turqinë dhe Libanin në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit

Papa Leoni XIV do të udhëtojë për në Turqi dhe më pas në Liban për udhëtimin e tij të parë jashtë vendit muajin e ardhshëm, njoftoi të martën “Vatican News”, transmeton Anadolu.
“Drejtori i Zyrës së Shtypit të Selisë së Shenjtë, Matteo Bruni, ka njoftuar se Papa Leoni do të udhëtojë për në Turqi dhe Liban në fund të nëntorit dhe fillim të dhjetorit të këtij viti”, thuhet në portalin zyrtar të lajmeve të Vatikanit.
Vizitat janë pjesë e udhëtimit të tij të parë jashtë Italisë që kur u bë Papë.
Papa Leoni do të jetë në Turqi më 27-30 nëntor dhe më pas në Liban deri më 2 dhjetor.
Papa do të vizitojë qytetin Iznik në Turqinë veriperëndimore, një qytet historik i njohur dikur si Nicaea, ndërsa itinerari për në Liban do të publikohet më vonë.
Në Iznik, Papa Leoni do të përkujtojë 1700-vjetorin e Koncilit të Nikesë, një ngjarje kyçe në kishën e hershme të krishterë ku u vendosën doktrina kyçe.