Papa përmend banorët e Gazës që përballen me kushte të vështira dimërore në bekimin e parë të Krishtlindjeve

Duke mbajtur fjalimin e tij të parë në Meshën e Krishtlindjeve nga Bazilika e Shën Pjetrit, Papa Leoni XIV përmendi gjendjen e vështirë të banorëve të Gazës që me javë të tëra përballen me kushte të ashpra dimërore, së bashku me refugjatët dhe personat e zhvendosur në mbarë botën, transmeton Anadolu.
“Që kur Fjala u mishërua, njerëzimi tani flet duke bërtitur me dëshirën e vetë Zotit për t’u takuar me ne. Fjala ka ngritur tendën e Tij të brishtë midis nesh. Si mund të mos mendojmë atëherë për tendat në Gaza, të ekspozuara prej javësh të tëra përballë shiut, erës dhe të ftohtit?” tha Papa Leoni.
Ai gjithashtu tërhoqi vëmendjen për vështirësi të ngjashme me të cilat përballen refugjatët dhe personat e zhvendosur të tjerë në çdo kontinent, si dhe njerëzit e pastrehë që jetojnë nën “streha të improvizuara”.
“I brishtë është mishërimi i popullatave të pambrojtura të sprovuara nga kaq shumë luftëra në vazhdim ose të përfunduara, duke lënë pas rrënoja dhe plagë të hapura”, tha Papa.
Ai përmendi brishtësinë e jetës njerëzore midis të rinjve të detyruar të marrin armët, duke theksuar se ata në vijën e frontit “ndjejnë mungesën e kuptimit të asaj që u kërkohet atyre dhe gënjeshtrat që mbushin fjalimet pompoze të atyre që i dërgojnë ata në vdekjen e tyre”.
“Jezusi dëshiron që ne të prekim mjerimin njerëzor, të prekim mishin e vuajtur të të tjerëve. Ai shpreson që ne do të ndalojmë së kërkuari ato vende personale ose komunale që na strehojnë nga vorbulla e fatkeqësisë njerëzore dhe në vend të kësaj do të hyjmë në realitetin e jetës së njerëzve të tjerë dhe do ta njohim fuqinë e butësisë”, tha Papa.
Izraeli në Gaza ka vrarë më shumë se 71 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka shkatërruar enklavën gjatë luftës së tij dyvjeçare. Një armëpushim u arrit në tetor, por shkeljet izraelite kanë vazhduar pa u pakësuar.
Sipas zyrës së medias së qeverisë së Gazës, më shumë se 400 palestinezë janë vrarë që atëherë dhe mbi një mijë të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite.