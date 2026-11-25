Studimi i Pew Research: Muslimanët të tejkalojnë në numër të krishterët deri më 2035
Një studim i ri i qendrës amerikane Pew Research Center mbi të ardhmen e feve në botë ka nxitur reagime Islamofobe nga politikanë, komentues dhe organizata të së djathtës amerikane. Shkak është bërë parashikimi se muslimanët do të tejkalojnë në numër të krishterët deri më 2035, duke u bërë grupi më i madh fetar në botë.
Raporti, i publikuar më 18 nëntor, shqyrton ndryshimet demografike të bashkësive fetare gjatë periudhës 2020–2070. Sipas tij, nëse prirjet e tanishme vazhdojnë, numri i muslimanëve do të rritet me rreth 80 për qind, duke arritur në mbi 3,6 miliardë deri më 2070. Kjo rritje lidhet kryesisht me moshën më të re të popullsisë muslimane dhe lindshmërinë më të lartë.
Studimi parashikon gjithashtu që Pakistani të kalojë Indonezinë, duke u bërë vendi me popullsinë më të madhe muslimane në botë.
Pas publikimit të këtyre të dhënave, disa figura të së djathtës amerikane e paraqitën rritjen e popullsisë muslimane si kërcënim për identitetin, kulturën dhe të ardhmen e Shteteve të Bashkuara.
Ligjvënësi nga Teksasi, Keith Self, e lidhi çështjen me emigracionin, duke pretenduar se politikat e ndjekura kishin dështuar.
“Kombi ynë është themeluar mbi besimin e krishterë. Nëse nuk e vëmë këtë situatë nën kontroll, do të humbasim vendin tonë, liritë tona dhe trashëgiminë tonë”, shkroi ai në platformën X.
Karoline Leavitt iu përgjigj projeksioneve me një thirrje drejtuar amerikanëve që të “bëjnë më shumë fëmijë”. Ndërkohë, organizata konservatore Turning Point USA u kërkoi amerikanëve të “zgjohen”.
Edhe organizata konservatore jofitimprurëse Center for Renewing America publikoi një reagim të drejtpërdrejtë kundër Islamit:
“Duhet ta marrim SHUMË seriozisht punën për ruajtjen e kombit tonë, dhe pjesë e kësaj është mposhtja e Islamit në Amerikë.”
Reagimet alarmiste erdhën megjithëse vetë studimi parashikon që muslimanët të mbeten një pakicë e vogël në SHBA.
Në Amerikën e Veriut, popullsia muslimane pritet të më shumë se trefishohet deri më 2070, me emigracionin si një faktor të rëndësishëm. Në Shtetet e Bashkuara, numri i muslimanëve parashikohet të shtohet me rreth nëntë milionë. Pesha e tyre në popullsinë e vendit pritet të kalojë nga 1,2 për qind më 2020 në 3,7 për qind më 2070, pra afërsisht 4 për qind.
Sipas Middle East Eye, këto deklarata bëjnë pjesë në një klimë më të gjerë sulmesh ndaj muslimanëve në SHBA. Një nga rastet e fundit është ai i kryebashkiakut të Nju-Jorkut, Zohran Mamdani, i cili është përballur me komente raciste për mustaqet e tij. Disa komentues e kanë krahasuar me ish-diktatorin irakian Saddam Hussein dhe e kanë quajtur “terrorist”.
I njëjti medium raporton se, pavarësisht kësaj klime, zgjedhjet amerikane të mesmandatit në nëntor sollën një numër rekord të zgjedhurish muslimanë, përfshirë gra me hixhab.
Në shkallë botërore, Pew parashikon që popullsia të rritet me 29 për qind gjatë periudhës 2020–2070. Muslimanët dhe të krishterët janë të vetmet bashkësi fetare të analizuara që pritet ta arrijnë ose ta tejkalojnë këtë ritëm rritjeje.
Në SHBA, të krishterët parashikohet të bien nën gjysmën e popullsisë deri më 2065, por të mbeten grupi më i madh fetar edhe më 2070. Studimi e lidh ndryshimin e përbërjes fetare të vendit veçanërisht me shtimin e njerëzve që nuk identifikohen me asnjë fe. /tesheshi.com/