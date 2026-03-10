Parlamenti i Hungarisë me projektligj kundërshton anëtarësimin e Ukrainës në BE dhe ndihmat për luftën

Parlamenti i Hungarisë miratoi sot një rezolutë që kundërshton anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian (BE), duke paralajmëruar se pranimi i vendit të shkatërruar nga lufta mund ta tërheqë bllokun drejtpërdrejt në konfliktin me Rusinë, transmeton Anadolu.
Masa u miratua në Asamblenë Kombëtare me 142 vota pro, 28 kundër dhe katër abstenime, sipas zëdhënësit të qeverisë Zoltan Kovacs. “Rezoluta i bën thirrje qeverisë të mbështesë përpjekjet ndërkombëtare për paqe, të shmangë dërgimin e parave ose armëve në Ukrainë dhe të parandalojë që Hungaria dhe BE-ja të përfshihen në luftë”, thuhet në një deklaratë të Kovacs.
Ligjvënësit thanë se pranimi i Ukrainës nuk duhet të vazhdojë ndërsa vendi mbetet në luftë, duke argumentuar se anëtarësimi mund të rrezikojë ta bëjë BE-në një pjesëmarrëse të drejtpërdrejtë në konflikt.
Deklarata kritikon mbështetjen e vazhdueshme financiare dhe ushtarake për Kievin. Thuhet se BE-ja ka siguruar tashmë rreth 193.3 miliardë euro ndihmë për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë në vitin 2022 dhe paralajmëron se pjesa e mundshme e Ukrainës në buxhetin e ardhshëm shtatëvjeçar të bllokut mund të kalojë 360 miliardë euro.
Ligjvënësit hungarezë thanë se shpenzime të tilla mund të zvogëlojnë fondet e disponueshme për shtetet anëtare ekzistuese përmes programeve të kohezionit dhe bujqësisë. Vota vjen mes tensioneve në rritje midis Budapestit dhe Kievit mbi furnizimet me energji.
Kryeministri hungarez Viktor Orban i kërkoi kohët e fundit presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy të rivendosë dërgesat e naftës përmes tubacionit të naftës Druzhba, një nga rrjetet më të mëdha të tubacioneve në botë që transporton naftë bruto ruse në Evropën Qendrore dhe Lindore.
Në një letër të hapur, Orban akuzoi Ukrainën për bllokimin e tubacionit, i njohur edhe si “Tubacioni i Miqësisë” dhe paralajmëroi se ndërprerja kërcënon sigurinë energjetike të Hungarisë. Ukraina ka thënë se dërgesat u ndërprenë pas një sulmi më 27 janar, por zyrtarët hungarezë dhe sllovakë kanë akuzuar Kievin për vonimin e qëllimshëm të rinisjes së tubacionit për të fituar ndikim politik kundër Rusisë.
Orban ka paralajmëruar se Hungaria mund të ndërmarrë hapa të mëtejshëm hakmarrës. Duke folur në radion shtetërore, ai tha se Budapesti tashmë kishte ndaluar dërgesat e benzinës dhe naftës të lidhura me Ukrainën dhe mund të bllokojë masa shtesë nëse tranziti i naftës nuk rikthehet.
Hungaria mbështetet shumë në naftën bruto ruse të transportuar përmes territorit ukrainas nëpërmjet tubacionit “Druzhba” dhe mosmarrëveshja ka shtuar tensione në marrëdhëniet midis dy vendeve ndërsa lufta vazhdon.
Budapesti ka kërcënuar të bllokojë një paketë financiare të propozuar të BE-së prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, duke thënë se nuk do të mbështesë financim shtesë ndërsa interesat e saj energjetike janë nën presion.