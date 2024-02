Partia e Imran Khan kryeson sipas shpalljes së rezultateve përfundimtare në zgjedhjet në Pakistan

Partia Tehreek-e-Insaf (PTI) e ish-kryeministrit Imran Khan dhe degët e saj kanë fituar shumicën e vendeve në zgjedhjet e Pakistanit, ka zbuluar komisioni zgjedhor teksa shpalli rezultatet përfundimtare në votimin e kontestuar.

Një numër kandidatësh të pavarur, aleatë të PTI-së së ish-liderit tanimë të burgosur, kanë fituar vende në Asamblenë Kombëtare në votimin e 8 shkurtit, tha komisioni, duke ndihmuar partinë të kryesojë befasisht me 97 nga 265 vendet. Megjithatë, me asnjë parti që nuk ka fituar shumicën, dhe me pretendentë të shumtë që pretendojnë manipulim të votave, e ardhmja politike e Pakistanit është shumë e pasigurt. /mesazhi

Whoa, just met Waseem Qadir on Friday as he was celebrating his election victory… Was very staunch in his support for Imran Khan and the PTI 48 hours ago

Wonder if more PTI-backed independent candidates will do the same

Don’t think it will go down with voters well at all https://t.co/m2nwfPFcXT pic.twitter.com/yn7xymLngc

— Secunder Kermani (@SecKermani) February 11, 2024