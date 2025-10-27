Partia e Presidentit Milei fiton zgjedhjet parlamentare në Argjentinë

Partia në pushtet e presidentit argjentinas, Javier Milei, fitoi zgjedhjet parlamentare të së dielës me 40,8 për qind të votave, sipas rezultateve fillestare, nga 96 për qind të fletëvotimeve të numëruara, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Partia La Libertad Avanza e Mileit mundi Fuerza Patria të opozitës peroniste, e cila mori 24,5 për qind dhe siguroi fitore në rajone kyçe duke përfshirë kryeqytetin Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe dhe Mendoza, tha gazeta Clarin.
Pjesëmarrja në votime ishte 67,85 për qind, më e ulëta që nga kthimi i Argjentinës në demokraci në vitin 1983.