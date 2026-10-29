Partia Komuniste e Kinës dëbon 33 zyrtarë të lartë politikë

Partia Komuniste Kineze dëboi sot 33 zyrtarë, përfshirë ish-anëtarin e Byrosë Politike, Ma Xingrui dhe ish-udhëheqësin e lartë ushtarak Zhang Youxia, transmeton Anadolu.
Vendimi është bërë i ditur në komunikatën e Komitetit Qendror të partisë.
Emra të tjerë të shquar përfshijnë ish-zyrtarin ushtarak Liu Zhenli, ish-diplomatin e lartë Liu Jianchao, ish-ministrin e Industrisë Jin Zhuanglong, ish-kreun e rregullatorit financiar të Kinës Li Yunze dhe ish-rregullatorin e letrave me vlerë Yi Huiman.
Seanca plenare u drejtua nga presidenti Xi Jinping, i cili është edhe sekretar i përgjithshëm i Komitetit Qendror.
Xi adresoi dobësitë në udhëheqjen e partisë dhe qeverisjen “e dobët” përmes një fushate të rreptë disiplinore.
Gjithashtu, 10 anëtarë zëvendësues u graduan në anëtarë të rregullt të Komitetit Qendror.