Partia në pushtet në Izrael kritikon Ben-Gvirin për përjashtimin e aleancës zgjedhore

Likud, partia në pushtet në Izrael e udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, ka kritikuar ministrin e Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, pasi ai hodhi poshtë thirrjen e Netanyahut për t’u bashkuar me partinë Sionizmi Fetar të ministrit të Financave, Bezalel Smotrich, përpara zgjedhjeve të ardhshme, transmeton Anadolu.
“Duke vendosur të djegë dhjetëra mijëra vota të së djathtës dhe të mos bashkohet me Smotrichin, Ben-Gvir sot ka vendosur të sjellë në pushtet një qeveri të majtë të [udhëheqësit të partisë Yashar] Gadi Eisenkot, [udhëheqësit të partisë Yisrael Beiteinu, Avigdor] Lieberman, [udhëheqësit të Partisë Demokratike] Yair Golan dhe të partive arabe”, tha Likud.
Partia ngriti pyetjen nëse Ben-Gvir dëshiron një “qeveri të gjerë kombëtare të udhëhequr nga kryeministri Netanyahu, e cila do të vazhdojë vrullin historik që kemi arritur në vendbanimet në Jude dhe Samari [Bregun Perëndimor] gjatë katër viteve të fundit” apo nëse ministri i Sigurisë Kombëtare “për interesa personale, do të djegë votat e së djathtës për të sjellë në pushtet një qeveri të majtë”.
Duke iu drejtuar Ben-Gvirit, partia paralajmëroi se një “qeveri e Eisenkot-Lieberman-Yair Golan dhe partive arabe do të të dëbojë nga shtëpia jote, Itamar. Do të krijojë një shtet palestinez. Do t’i nënshtrohet çdo diktati ndërkombëtar. Do të shkatërrojë gjithçka që kemi ndërtuar”.
“Kapërceje egon personale. Trego pjekuri dhe përgjegjësi”, i bëri thirrje partia e Netanyahut Ben-Gvirit.
Sondazhet e opinionit në Izrael aktualisht parashikojnë që partia Fuqia Hebraike e Ben-Gvirit të fitojë nëntë nga 120 vendet në Knesset, ndërsa një sondazh i publikuar sot nga e përditshmja izraelite Maariv parashikoi se partia Sionizmi Fetar e Smotrichit nuk do të arrinte të fitonte asnjë vend.
Një rezultat i tillë do të dobësonte bllokun që mbështet rikthimin e Netanyahut në qeveri dhe do të rriste shanset e opozitës për të formuar koalicionin e ardhshëm qeverisës.
Zgjedhjet, të planifikuara për më 27 tetor, shihen si vendimtare për të ardhmen politike të Netanyahut, i cili përballet me një sërë akuzash penale, përfshirë ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit.
Qeveria aktuale e Netanyahut përshkruhet gjerësisht si më e djathta në historinë e Izraelit.
Kryeministri 76-vjeçar e udhëheq qeverinë që nga dhjetori i vitit 2022.
Netanyahu kërkohet gjithashtu nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për krime lufte të kryera kundër palestinezëve në Rripin e Gazës të përfshirë nga lufta.