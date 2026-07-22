Pas kërcënimit të Trumpit, Irani paralajmëron se askush nuk do të shesë naftë nëse Teherani nuk mund ta bëjë këtë

Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe kryenegociatori iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, ka deklaruar se situata në Ngushticën e Hormuzit nuk do të kthehet në gjendjen para luftës, duke paralajmëruar se asnjë vend i rajonit nuk do të jetë në gjendje të shesë naftë nëse Irani pengohet ta bëjë një gjë të tillë, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, Qalibaf tha se konflikti është shndërruar në një ekuacion “gjithçka ose asgjë”.
“Në një rajon ku ne nuk mund të shesim naftë, askush nuk do të shesë naftë”, paralajmëroi ai.
Qalibaf paralajmëroi gjithashtu se nëse siguria e Iranit nuk garantohet, “asnjë infrastrukturë nuk do të mbetet e sigurt”.
Ai argumentoi më tej se siguria në Ngushticën e Hormuzit varet nga mungesa e forcave amerikane, duke shtuar se Irani ka deklaruar vazhdimisht se kushtet në këtë rrugë ujore strategjike nuk do të kthehen në gjendjen që ekzistonte para luftës.
Këto deklarata erdhën disa orë pasi presidenti amerikan, Donald Trump, kërcënoi se SHBA-ja do të bombardojë një urë ose një central elektrik iranian sa herë që Teherani sulmon një anije tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Irani ka këmbëngulur vazhdimisht se lundrimi tregtar nëpër ngushticë do të mbetet i sigurt nëse anijet koordinohen me Teheranin sipas rregullave të reja detare të vendosura prej tij, ndërsa ka paralajmëruar se do të vazhdojë të ushtrojë kontroll mbi këtë rrugë ujore si pjesë e asaj që e përshkruan si mbrojtje të sigurisë së tij afatgjatë.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e tregtisë botërore të naftës që transportohet me rrugë detare, është bërë një pikë qendrore e tensioneve që nga shpërthimi i luftës mes Iranit dhe SHBA-së në muajin shkurt dhe mosmarrëveshjet pasuese mbi lundrimin në këtë rrugë ujore strategjike.