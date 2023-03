Pas trazirave, Kazakistani në zgjedhje të parakohshme parlamentare – VIDEO

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare po mbahen sot në ish-republikën sovjetike të Kazakistanit.

Qendrat e votimit në vendin e Azisë Qendrore, i cili ka dy zona kohore, do të mbyllen të dielën në orën 20:00.

Vendi prej 19 milionë banorësh është ende i tronditur nga protestat e ashpra të vitit të kaluar, të cilat presidenti Kassym-Jomart Tokayev i shtypi brutalisht në shumë vende dhe që çuan në vdekjen e më shumë se 200 njerëzve.

Kritikët akuzojnë Tokajevin, i konsideruar autoritar, se dëshiron të konsolidojë pushtetin e tij kryesisht nëpërmjet zgjedhjeve të parakohshme.

Në prag të zgjedhjeve, Tokayev nisi disa reforma dhe premtoi një proces demokratizimi. Si rezultat, të 98 anëtarët e dhomës së ulët të parlamentit kazak tani zgjidhen drejtpërdrejt.

Vëzhguesit ndërkombëtarë të zgjedhjeve vlerësuan disa risi, si ulja e pragut për hyrjen në parlament nga 7% në 5% dhe pranimi i kandidatëve jopartiakë. /atsh

🇰🇿Kassym-Jomart Tokayev has cast his vote in Parliamentary #election today in Astana. #Kazakhstan holds the elections for Mazhilis and Maslikhats, local representative bodies on March 19#Sailau2023 pic.twitter.com/KNeyeYXQFp

— The Astana Times (@TheAstanaTimes) March 19, 2023