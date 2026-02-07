Pedofili australian akuzohet për 596 raste abuzimi me fëmijë në nivel global

Policia australiane ngriti të enjten akuza ndaj një burri, i cili “ka synuar në mënyrë aktive” qindra fëmijë në Australi dhe 15 vende të tjera, mes publikimit të fundit të dosjeve nga autoritetet amerikane në lidhje me Jeffrey Epstein, i akuzuar për abuzim seksual, transmeton Anadolu.
Australiani 27-vjeçar, Ethan Burns-Dederer, në paraburgim që nga shkurti i vitit 2025, është akuzuar për qindra vepra penale të lidhura me abuzimin ndaj fëmijëve kundër 459 viktimave, tha policia e Queensland.
Çështja australiane vjen mes shqetësimeve për abuzimin ndaj fëmijëve pas publikimit të miliona dosjeve të lidhura me Epsteinin, i cili u gjet i vdekur më 10 gusht 2019 në qelinë e tij në Burgun Qendror Metropolitan të Manhattanit në New York, ku ishte i burgosur ndërsa priste gjyqin.
Dosjet kanë zbuluar globalisht “grupimin” për lidhjet dhe marrëdhëniet e tyre me autorin e krimit seksual.
Policia në Australi ngriti akuza ndaj të akuzuarit për 596 vepra penale pasi gjeti 23.000 video dhe imazhe të tjera të abuzimeve të dyshuara në pajisjet e tij elektronike.
Në deklaratën e policisë thuhet se viktimat janë kryesisht të moshës midis 7 dhe 15-vjeç, të cilët “kishin shënjestër aktive fëmijët në mediat sociale dhe platformat e lojërave midis viteve 2018 dhe 2025”.
Zyrtari i Komandës Australiane të Krimit, Denzil Clark, tha se: “Për shkak të vëllimit të imazheve dhe videove të fëmijëve në pajisjet e autorit të dyshuar të krimit, procesi i identifikimit ka kërkuar kohë, aftësi dhe përkushtim”.
“Kjo është jashtëzakonisht problematike dhe shqetësuese. Po shohim një përhapje në rritje të fëmijëve që nxisin, detyrohen ose kërcënohen të marrin dhe dërgojnë imazhe seksuale të vetes shpesh, përmes aplikacioneve, lojërave dhe faqeve të mediave sociale të njohura. Trauma që kjo i shkakton një fëmije është e rëndësishme”, tha ai.
Ai tha gjithashtu se viktimat e dyshuara u identifikuan në 15 vende dhe se çështja kishte qenë jashtëzakonisht “problematike dhe shqetësuese” për të rinjtë dhe familjet e tyre, sipas Korporatës Australiane të Transmetimeve.
I akuzuari përballet me 244 akuza për prodhimin e materialeve për abuzim me fëmijë, 163 akuza për përdorimin e një shërbimi transporti për të siguruar fëmijë nën moshën 16-vjeç, si dhe 87 akuza për përfshirje në aktivitet seksual me një fëmijë që përdor një shërbim transporti, tha policia.
“Policia do të pretendojë se burri krijoi profile të shumta të rreme në internet, si të meshkujve ashtu edhe të femrave, dhe se ai i ngacmoi, i detyroi dhe i kërcënoi të rinjtë që t’i dërgonin materiale me përmbajtje seksuale eksplicite,” u tha Clark gazetarëve.
”Hetuesit tanë nuk do të ndalen dhe unë i nxis prindërit dhe kujdestarët të vazhdojnë të marrin masa aktive dhe të vazhdueshme për të garantuar sigurinë në internet të të rinjve,” tha Clark.
Një total prej 360 viktimash janë identifikuar deri më tani dhe hetimet janë duke vazhduar, shtoi ai.
Australia, vitin e kaluar, miratoi legjislacionin që ndalon aksesin në platformat e mediave sociale për përdoruesit nën moshën 16-vjeç, i cili hyri në fuqi më 10 dhjetor.