Pekin: Xi dhe Putin premtuan forcimin e partneritetit strategjik mes Rusisë dhe Kinës

Presidenti kinez Xi Jinping dhe presidenti rus Vladimir Putin të martën u zotuan se do të thellojnë “partneritetin gjithëpërfshirës strategjik” dypalësh gjatë bisedimeve në Pekin, duke theksuar atë që e përshkruan si një nivel të paparë besimi politik dhe bashkëpunimi, sipas Kremlinit.
Gjatë takimit në Sallën e Madhe të Popullit, Xi e mirëpriti Putinin si një “mik shumëvjeçar”, duke thënë se marrëdhëniet mes Kinës dhe Rusisë “i kanë rezistuar provës së rrethanave ndërkombëtare” dhe tani shërbejnë si model i marrëdhënieve ndër-shtetërore.
Ai tha se të dy vendet janë të vendosura të mbrojnë përfundimet e Luftës së Dytë Botërore dhe të punojnë së bashku për një “sistem më të drejtë dhe më racional të qeverisjes globale”.
Putin tha se marrëdhëniet ruso-kineze janë në një “nivel jashtëzakonisht të lartë”, duke theksuar se kujtimi i vëllazërisë gjatë luftës dhe ndihmës së ndërsjellë përbën themelet e partneritetit të sotëm.
“Ne ishim bashkë atëherë, mbetemi bashkë edhe sot”, tha ai, duke e falënderuar Xitin për ftesën dhe duke shprehur besimin në rezultatin e konsultimeve.
Kremlini bëri të ditur se rendi i ditës së bisedimeve përfshinte forcimin e partneritetit gjithëpërfshirës dhe ndërveprimit strategjik, nxitjen e bashkëpunimit praktik dhe përmirësimin e koordinimit në platformat shumëpalëshe, krahas çështjeve rajonale dhe globale.
Pritej që dy liderët të diskutonin gjithashtu mbi luftën në Ukrainë dhe samitin e muajit të kaluar mes Putinit dhe presidentit amerikan Donald Trump në Anchorage të Alaskës.
Putin mbërriti në Pekin pasi mori pjesë në samitin e 25-të të Organizatës së Shangait për Bashkëpunim (OShB) në qytetin kinez Tianjin.
Ai dhe udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, do të jenë mes liderëve shtetërorë nga 26 vende që do të marrin pjesë në paradën ushtarake në Pekin të mërkurën.
Më herët të martën, Xi, Putin dhe presidenti mongol Ukhnaa Khurelsukh zhvilluan gjithashtu një takim trepalësh në kryeqytetin kinez.