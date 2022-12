Pentagoni, 1.2 miliard dollarë për sistemin e mbrojtjes ajrore për Ukrainën

Në një deklaratë me shkrim nga Pentagoni thuhet se “Kompania Raytheon fitoi tenderin me çmim prej mbi 1.2 miliard dollarë për furnizimin e pajisjeve, shërbimeve dhe pjesëve rezervë lidhur me NASAMS me qëllimin për të mbështetur përpjekjet në Ukrainë. Ofertat u kërkuan përmes internetit dhe u mor një ofertë”.

Prodhimi do të përfundojë më 28 nëntor të vitit 2025 dhe se shuma e marrëveshjes do të sigurohet nga një fond i ndarë për Iniciativën e Ndihmës për Sigurinë e Ukrainës në buxhetin mbrojtjes të vitit fiskal 2023.

Ukraina një kohë të gjatë kërkon nga SHBA-ja sistem të mbrojtjes ajrore.

Muajin e kaluar Pentagoni i dërgoi Ukrainës dy NASAMS.

Përballë kërkesës së Ukrainës për sistemin e mbrojtjes ajrore “Patriot”, Pentagoni tha se aktualisht nuk kanë në plan dërgimin e sistemit “Patriot”.

“Every day, Ukraine expects another massive rocket attack on our cities and villages. Thank you to our Norwegian partners for making life much, much safer for our citizens” #NASAMS #Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YMNJXcsdic

— M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) December 1, 2022